Как использовать денежное дерево для здоровья

Если у вас дома еще нет денежного дерева, то обязательно купите его или посадите. Ведь оно способствует не только увеличению достатка, но и обладает массой целебных свойств, о которых и пойдет речь в этой статье.

Натертые на терку листья этого растения очень хорошо помогают при ожогах, растяжениях и мелких порезах. Для этого вам только нужно наложить их на поврежденный участок кожи и обмотать бинтом. Повязку необходимо менять каждые несколько часов.

Если вас беспокоит зуд после укусов пчел или комаров, то понадобится смазывать место укуса соком из денежного дерева.

Также это удивительное растение может помочь и при болезни почек. Для этого изготовить настойку из листьев чайного дерева и пить ее по одной чайной ложке во время еды.

Если вас беспокоит герпес, то нужно смазывать его дважды в день соком денежного дерева. Через несколько дней он должен исчезнуть.

При болях в горле смешайте сок растения с теплой водой и полощите пару раз в день.

Кроме того, оно может помочь при артрите или артрозе. Для этого смазывайте их дважды в день соком из этого чудесного растения.

Внимание! На некоторые компоненты денежного дерева у вас может быть аллергия. Поэтому перед использованием данных советов обязательно проконсультируйтесь с врачом на предмет противопоказаний!