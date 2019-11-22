Почему нельзя выбрасывать скорлупу грецких орехов

Грецкие орехи сами по себе очень полезны. Чаще всего люди употребляют в пищу только их ядра, а скорлупу выбрасывают. На самом деле она содержит витамины и другие полезные вещества, в которых нуждается почти каждый человек. "Рамблер" узнал, как еще можно использовать скорлупу грецких орехов.

Перегородки орехов помогают при недостатке йода. Им чаще всего страдают люди, живущие в мегаполисах. Для того, чтобы приготовить полезный напиток, возьмите половину стакана перегородок и залейте кипятком, дайте настояться. Такой отвар следует принимать по столовой ложке перед каждым приемом пищи.

Примерно такой же рецепт применяют в народной медицине для лечения конъюнктивита и астенопии (усталости глаз). Для этого используют процеженный отвар из перемолотых перегородок. Дайте ему остыть, а затем смочите марлю и приложите к глазам. В некоторых случаях можно просто протереть им веки.

Среди свойств скорлупы грецкого ореха можно отметить отбеливание и оздоровление зубов. Измельчите скорлупу, залейте водой и варите на протяжении 20 минут. Должен получится вязкий отвар с частичками скорлупы. Его можно использовать как пилинг для отбеливания зубов.

Отвар из перегородок можно пить три раза в день мужчинам, которые страдают от простатита или кист яичников. Рекомендуется употреблять его три раза в день. Чай из перегородок полезен курильщикам. Он помогает очищать артерии от токсинов, а также подойдет людям с повышенным холестерином.