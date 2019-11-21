Какую серьезную болезнь поможет побороть рис

Люди скупают десятки лекарств в надежде победить болезни и даже не подозревают, что порой вылечиться можно благодаря простому продукту, который хранится почти у каждого дома. Одним из таких продуктов является рис. "Рамблер" разбирался, в лечении какого заболевания он может стать незаменимым помощником.

Несмотря на то, что подагрой страдают лишь 4-6% населения страны, эта болезнь по-прежнему является крайне опасной. О ней заговорили вновь после трагической смерти певицы Юлии Началовой, — она боролась с подагрой на протяжении восьми лет.

Данная болезнь характеризуется накоплением мочевой кислоты в почках, которую орган не способен до конца выводить. Это приводит к повышенной концентрации кислоты в крови, что грозит серьезными последствиями для здоровья. Но как же в борьбе с подагрой может помочь рис?

Как правило, пациенту с данным заболеванием врач назначает специальную диету, которой он должен придерживаться на протяжении всей жизни. Рисовая каша — одна из ее главных составляющих. Именно она помогает снизить концентрацию мочевой кислоты. Вечером три столовых ложки риса необходимо замочить в литре холодной воды. Наутро воду следует слить, налить новую и варить рис до тех пор, пока вода не испарится, а рис не превратится в жидкую кашу. После этого ее можно употреблять. Делать это нужно натощак и желательно каждое утро.