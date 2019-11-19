Средства от простуды, которые есть в каждом доме

Простуда нередко застает нас врасплох. А ведь чем раньше начато лечение, тем больше шансов быстро избавиться от всех ее неприятных симптомов и не допустить осложнений, поэтому важно вовремя среагировать на появление первых признаков болезни. Но бежать в ближайшую аптеку для этого совсем не обязательно, потому что все необходимое наверняка есть у вас дома.

Испытанный поколениями «арсенал» народных средств от простуды прост, доступен, а главное — эффективен. Наверняка почти в каждой семье есть такие рецепты. Давайте вспомним некоторые из них. Итак, что же нам поможет? Для удобства я сделала список в алфавитном порядке:

Алоэ

Моя бабушка называла его столетником. У нее на окне всегда стояла пара горшков с этим растением, и при насморке сок алоэ использовался вместо капель.

Став взрослой, я лечила насморк у своих детей при помощи все того же столетника. В каждую ноздрю закапывают по 2-4 капли сока, процедуру нужно повторять от 3 до 5 раз в день, до выздоровления. Срезанный лист хранится в холодильнике. Можно, конечно, и сразу отжать сок, а можно делать это по мере надобности.

Горчица

Очень старое и очень простое средство: сухая горчица насыпается в носки на ночь. Если есть возможность, то хорошо оставить ее так на сутки-двое. Средство доступное, необременительное и подходит даже детям.

Можно, конечно, вместо этого делать ножные ванночки с горчицей (они особенно эффективны, когда простуда только-только начинается) или ставить горчичники на пятки, но такие процедуры уже имеют противопоказания и подходят не всем.

Картошка

Отварить картофель в мундире и подышать горячим паром — что может быть проще? Картофельная ингаляция помогает и при кашле, и при насморке.

Да, сейчас нередко можно услышать, что подобные процедуры вредны — можно получить ожог и т.д., и т.п. На это скажу одно: здравый смысл никто не отменял. Не надо вдыхать нестерпимо горячий, обжигающий пар; не надо оставлять детей без присмотра рядом с кастрюлей; не надо наклоняться слишком низко над картошкой — и никакой угрозы здоровью не будет. Во всяком случае, ни у себя, ни у своих детей не припомню никаких проблем при использовании картофельных ингаляций.

Клюква

Клюквенный или брусничный морс — источник витамина С, поддержка иммунитета. Обильное питье при простуде необходимо, особенно если она сопровождается высокой температурой с обильным потоотделением — и витаминный морс в качестве такого питья подходит как нельзя лучше.

Если нет ни клюквы, ни брусники, хорошо использовать смородину (лучше черную — в ней витамина C больше) или лимон.

Лекарственные травы

Тут можно составить очень обширный список. Меня бабушка поила отварами мать-и-мачехи, таволги, зверобоя, липового цвета; у кого-то в ходу ромашка или шалфей — вариантов много. Травяные настои и отвары применяются как противовоспалительное, отхаркивающее, потогонное, общеукрепляющее средство.

Вы можете подобрать те рецепты, которые подходят именно вам, и использовать травы, выращенные на своем дачном участке, собранные в дикой природе или приобретенные в аптеке.

Лук репчатый

Луковый сироп, как и сок лука с сахаром или медом, помогает от кашля. Правда, вкус у этого «лекарства» не очень… Ребенком я его отказывалась пить наотрез. Но пользы снадобья это не умаляет.

В конце концов, можно просто мелко нарезать луковицу и подышать ее ароматом (заодно вдыхая летучие вещества, обладающие бактерицидным действием). Тоже приятного мало — но болеть еще неприятнее, согласитесь. Рецепты использования лука при простудных заболеваниях вы найдете в публикациях:

Малина

Годится и сухая малина, и малиновое варенье, и листья. Малина обладает выраженным потогонным и жаропонижающим действием, поэтому используют ее чаще в тех случаях, когда простуда сопровождается высокой температурой.

Мед

Нашим бабушкам было проще: мы про аллергии не слышали. Сейчас, прежде чем использовать мед, нужно убедиться, что такое лечение не спровоцирует никаких побочных явлений. При простуде мед можно добавлять в чай, травяной отвар или молоко, а можно растирать медом грудь при кашле (это средство хорошо для детей, потому что не вызывает никаких неприятных ощущений).

Молоко

В детстве, стоило мне раскашляться, бабушка поила меня горячим молоком с содой или со сливочным маслом. Второй вариант приятнее на вкус, безусловно, но хорошо помогают оба, особенно если мучают приступы упорного сухого кашля (в том числе, ночного).

Можно и с медом…

Овощи и пряные травы

Помимо упомянутых отдельными пунктами картофеля, свеклы и редьки, а также лука с чесноком, в качестве лекарства от простуды могут быть использованы: капуста, морковь, хрен, кориандр, мята, иссоп, чабрец. И наверняка хотя бы что-то из списка у вас окажется под рукой в нужный момент.

Редька

Черная редька с медом или сахаром — широко известное и популярное средство от кашля, в особом представлении не нуждается, наверное.

Свекла

Свекольный отвар как средство от насморка у малышей мне даже педиатры советовали, когда сыновья маленькими были. В интернете нередко можно встретить рекомендацию использовать для этой цели свежий свекольный сок, но такой вариант скорее для взрослых, а ребенку лучше все же приготовить отвар, он мягче.

Сода

Вот уж что точно есть на кухне у каждой хозяйки. Чайная ложка соды на стакан теплой воды — готово полоскание для больного горла.

Та же доза, но разведенная в стакане горячего молока — и вот перед нами средство от кашля. Столовая ложка на кастрюльку кипятка — и можно делать ингаляцию. Быстро и просто.

Уксус

Уксусные обтирания помогают при высокой температуре. Тут можно использовать как натуральный (чаще яблочный), так и синтетический уксус.

Уксус для обтираний можно использовать как натуральный, так и синтетический

Его разводят в воде и, обмакивая в раствор мягкую ткань, обтирают все тело больного или только руки и ноги. Кожу после этого не следует вытирать, дайте жидкости испариться.

Чеснок

Чеснок при любых простудных заболеваниях полезно просто есть, но это не все могут себе позволить. А можно сделать ингаляцию, бросив измельченный чеснок в кастрюлю с горячей водой. Еще можно смешать измельченный чеснок с медом (если организм нормально воспринимает эти ингредиенты), соотношение 1:1. Принимать такую смесь следует 1-2 раза в день по 1 ст.ложке, запивая кипяченой водой.

Наконец, можно просто разложить измельченный чеснок на блюдечке и поставить его возле кровати — это эффективное средство профилактики простудных заболеваний и гриппа. Только не забывайте регулярно менять чеснок, поскольку полезные вещества довольно быстро улетучиваются. Читайте также:

Яйцо

При помощи обычного отваренного вкрутую яйца, завернутого в хлопчатобумажную тряпочку или носовой платок, мне в детстве прогревали нос и область гайморовых пазух при сильном затяжном насморке.

Обычное яйцо, сваренное вкрутую, пригодится для лечения насморка

Вместо яйца бабушка иногда грела на сковородке соль и завязывала ее в тряпочный мешочек. Эффект тот же.

Народные средства или Фервекс с Антигриппином?

При любых простудных заболеваниях лично я всегда отдаю предпочтение средствам из «бабушкиного» арсенала. Их преимущество, с моей точки зрения, в том, что они заставляют организм бороться самостоятельно, не выполняя за него всю работу по борьбе с простудой. Иммунной системе нужна такая тренировка.

Да, аптечные препараты действуют быстрее, дают практически моментальное облегчение симптомов (производители очень любят подчеркивать этот факт в рекламе таких лекарств). Народные средства требуют времени, поэтому те, кто не может позволить себе больничный и предпочитает переносить простуду на ногах, редко к ним прибегают. Тут каждый выбирает для себя. Мое мнение ни в коем случае не следует считать руководством к действию и воспринимать его как безусловную истину. Однако, поскольку речь о том, что проверено опытом поколений и неизменно дает результат, возможно, какие-то народные средства от простуды все-таки стоит взять на вооружение. А какими средствам вы лечите простудные заболевания? Какие народные рецепты в ходу в вашей семье? Вам также могут быть интересны публикации: