Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как не стать жертвой сердечного приступа
Как не стать жертвой сердечного приступа
Болезни и лекарства
Сможет ли человечество победить рак
Сможет ли человечество победить рак
Новости
Компьютер научили предсказывать смерть
Компьютер научили предсказывать смерть
Наука
Как следует правильно спать
Как следует правильно спать
ЗОЖ

Врач рассказала, как избавиться от боли в горле при помощи банана и моркови 

ТК «Звезда» + ещё 1 6 минут назад
Как унять боль в горле при помощи банана и моркови
Фото: ТК «Звезда»
Вареная морковь является мощным оружием против простуды, в ней содержится иммуностимулирующий витамин А.
Боль в горле, кашель, насморк и прочие неприятности дадут знать о себе с наступлением холодов. Врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева рассказала, как избавиться от боли в горле помимо традиционных полосканий и леденцов.
К числу эффективных средств против кашля и воспалительных процессов в горле медик относит корень солодки.
«Он снимает неприятное щекотание в горле, лишает боли в миндалинах», — рассказала Алексеева изданию «Вечерняя Москва».
По ее словам, мощные противовоспалительные свойства этого растения помогут быстро справиться с ангиной, а также избавят от чувства удушья.
Мороженое, по словам врача, тоже имеет благотворное воздействие при борьбе с простудой. Алексеева отметила, что эта на первый взгляд парадоксальная рекомендация на самом деле работает.
«Мороженое избавляет ротовую полость от бактерий и снимает напряжение, которое возникает при ангине», — рассказала она.
Медик уточнила, что употреблять стоит небольшую порцию этого десерта.
Неплохо с болью в горле справляется банан. Благодаря своей мягкой структуре он не травмирует горло. Кроме того, в этом продукте содержится большое количество витамина С, который поможет противостоять болезни и ускорить процесс выздоровления.
Вареная морковь, по словам Алексеевой, является мощным оружием против простуды. В жареном или приготовленном на пару овоще содержится иммуностимулирующий витамин А. Также морковь способствует быстрому заживлению слизистых оболочек в ротовой полости.
Также эксперт посоветовала не забывать о классических «бабушкиных рецептах». По ее словам, чай придаст сил и успокоит боль в горле. Лучше заваривать чай из чабреца, шиповника, липы или ромашки. От боли в горле полезны настойки из веточек смородины и малины. Терапевт добавила, что напиток необходимо пить теплым, чтобы не травмировать слизистую.
Видео дня. Чем опасен затяжной кашель
ТК «Звезда»: последние новости
Бесконечный список жертв: сможет ли человечество победить рак Бесконечный список жертв: сможет ли человечество победить рак Диета против гриппа: ученые рассказали о необычном способе справиться с болезнью Диета против гриппа: ученые рассказали о необычном способе справиться с болезнью Косметика-убийца: ученые рассказали об опасности тестеров в магазинах Косметика-убийца: ученые рассказали об опасности тестеров в магазинах
Комментарии 
Теги:
Народная медицина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как не стать жертвой сердечного приступа
Как не стать жертвой сердечного приступа
Сможет ли человечество победить рак
Сможет ли человечество победить рак
Компьютер научили предсказывать смерть
Компьютер научили предсказывать смерть
Как следует правильно спать
Как следует правильно спать
Как избавиться от косточек на ногах
Как избавиться от косточек на ногах 6
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
00:57
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
Как не поддаться диабету
07:20
Как не поддаться диабету
Болезни и лекарства
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
26:05
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
Болезни и лекарства
О чем говорит затяжной кашель
02:12
О чем говорит затяжной кашель
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
14:40
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
Болезни и лекарства ЗОЖ
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Почему на пальцах вырастают шишки
02:21
Почему на пальцах вырастают шишки
Наука Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение