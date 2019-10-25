Три простых рецепта для укрепления иммунитета

Три простых старинных рецепта для укрепления иммунитета

Холода — испытание организма холодом, отсутствием солнца, недостатком свежих овощей и фруктов. А ведь от крепости иммунитета зависят здоровье и физическая форма человека.

Укрепляемся чесноком и лимоном

Yellmed

Эти продукты известны бактерицидными свойствами, а в совокупности творят чудеса.

Для приготовления эликсира возьмем 4 больших лимона и 4 головки чеснока. Вскипятим 3 литра воды и поставим охлаждаться. Чеснок разделим на зубчики, очистим от шелухи, подержим под струей воды. Лимоны помоем, нарежем на кружочки или дольки вместе с кожурой. Косточки удалим.

Подготовленные лимон и чеснок пропустим через мясорубку или измельчим блендером. Полученную массу переложим в стеклянную трехлитровую банку, зальем холодной кипяченой водой и накроем крышкой. Поставим в темное место для настаивания на трое суток.

Курс лечения проводим, пока не выпьем всю банку. Утром, после пробуждения, нужно принять стакан горячей воды. А спустя полчаса — 50 или 100 мл эликсира. Потом можно позавтракать.

По такой же схеме пьем лекарство несколько раз в день перед едой. Однако не все могут себе это позволить из-за специфического запаха чеснока. Поэтому берем на заметку следующий рецепт.

Инжир в оливковом масле

Yellmed

Увеличим физические и мыслительные силы с помощью инжира. Этот рецепт поможет укрепить сердечную мышцу, сосудистую систему, усилить иммунитет, улучшить цвет лица.

На один профилактический курс нужен качественный сушеный инжир — 20 штучек. Порежьте их на половинки и заполните стеклянную банку. Затем берем нерафинированное оливковое масло первого отжима и заливаем инжир так, чтобы полностью покрылся. Помещаем банку в прохладное место и забываем о ней на 40 дней.

По прошествии этого времени начинаем принимать лекарство. Каждое утро перед завтраком нужно тщательно, медленно разжевать кусочек инжира и выпить чайную ложечку масла из банки.

Плоды инжира в народной медицине используют в качестве противовоспалительного лекарства при ангине, кашле, бронхиальной астме, болезнях почек. Этот курс не только полезный, но и вкусный. Его можно повторять несколько раз в течение года.

Чай, укрепляющий иммунитет

Yellmed

В сырую, промозглую погоду как нельзя кстати ароматный чай — от простуд и плохого настроения. Приготовим смесь из равных частей цветков аптечной ромашки, цветков липы, травы зверобоя и плодов шиповника. Шиповник предварительно нужно хорошо растолочь.

Насыпаем столовую ложку готовой смеси в маленькую кастрюльку, заливаем 200-250 граммами кипятка и укутываем. Через 20 минут ставим кастрюльку на небольшой огонь, доводим до кипения и томим 5 минут при закрытой крышке. Снова укутываем посуду или помещаем чай в термос на час.

Чай нужно тщательно процедить, так как ворсинки шиповника раздражающе действуют на слизистую горла. Пить его нужно после еды в горячем виде с медом по половине стакана утром и вечером.