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Эксперты выяснили, почему нужно почаще есть лимон 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Эксперты выяснили, почему нужно почаще есть лимон
Фото: РИА "ФедералПресс"
Лимон обладает огромной силой, которую зачастую люди недооценивают. Специалисты рассказали, как цитрусовый может предотвращать рак и поддерживать здоровье сердца.
По словам экспертов, лимон способствует лучшей абсорбции железа. Употребление продуктов, которые богаты витамином С совместно с железом, невероятно полезно для здоровья человека.
Витамин С увеличивает кислотность и объем мочи, снижая вероятность мочекаменной болезни. Специалисты считают, что половина чашки лимонного сока способна предотвратить возникновение камней в почках.
Еще употребление лимона способно защитить от рака. Содержащиес антиоксиданты в цитрусовых помогают в свержении свободных радиков, которые являются одним из важнейших факторов развития опухолей, предотвращая развитие рака.
Эксперты подчеркивают, что лимон не менее эффективно сражается с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно он эффективен против ишемического инсульта. Как пишет «МедикФорум», витамин С, содержащийся в цитрусовом, также поможет с аллергией и астмой.
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Теги:
Народная медицина
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