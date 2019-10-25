Эксперты выяснили, почему нужно почаще есть лимон

Лимон обладает огромной силой, которую зачастую люди недооценивают. Специалисты рассказали, как цитрусовый может предотвращать рак и поддерживать здоровье сердца.

По словам экспертов, лимон способствует лучшей абсорбции железа. Употребление продуктов, которые богаты витамином С совместно с железом, невероятно полезно для здоровья человека.

Витамин С увеличивает кислотность и объем мочи, снижая вероятность мочекаменной болезни. Специалисты считают, что половина чашки лимонного сока способна предотвратить возникновение камней в почках.

Еще употребление лимона способно защитить от рака. Содержащиес антиоксиданты в цитрусовых помогают в свержении свободных радиков, которые являются одним из важнейших факторов развития опухолей, предотвращая развитие рака.

Эксперты подчеркивают, что лимон не менее эффективно сражается с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно он эффективен против ишемического инсульта. Как пишет «МедикФорум», витамин С, содержащийся в цитрусовом, также поможет с аллергией и астмой.