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Роскачество обнаружило плесень в лечебных травах 

Рамблер 4 часа назад
Эксперты Роскачества изучили продукцию с аптечной ромашкой в составе и обнаружили плесень в нескольких образцах.
Так, плесень содержалась в БАДах "Алтай", "ФармГрупп", "Наследие природы" и GreenSide, а также в чае "Витацентр".
Профессор кафедры ботаники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Елена Маланкина пояснила, чем опасно наличие грибка в данных продуктах:
«Наличие плесени не допускается. Плесени могут образовывать микотоксины, в частности афлатоксины и охратоксины. Их появление в лекарственном растительном сырье обусловлено продолжительным периодом сушки и долгим нахождением сырья во влажном состоянии при температурах, комфортных для развития плесневых грибов».
Помимо плесени в БАДах торговых марок GreenSide и «ФармГрупп» число аэробных микроорганизмов превысило предельно допустимый уровень.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, что не так с пивными напитками по мнению Роскачества.
Народная медицина , Видео
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