Роскачество обнаружило плесень в лечебных травах

Эксперты Роскачества изучили продукцию с аптечной ромашкой в составе и обнаружили плесень в нескольких образцах.

Так, плесень содержалась в БАДах "Алтай", "ФармГрупп", "Наследие природы" и GreenSide, а также в чае "Витацентр".

Профессор кафедры ботаники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Елена Маланкина пояснила, чем опасно наличие грибка в данных продуктах:

«Наличие плесени не допускается. Плесени могут образовывать микотоксины, в частности афлатоксины и охратоксины. Их появление в лекарственном растительном сырье обусловлено продолжительным периодом сушки и долгим нахождением сырья во влажном состоянии при температурах, комфортных для развития плесневых грибов».

Помимо плесени в БАДах торговых марок GreenSide и «ФармГрупп» число аэробных микроорганизмов превысило предельно допустимый уровень.