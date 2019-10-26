Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как перезагрузить истощенную печень 

Рамблер 17 часов назад
Как перезагрузить истощенную печень
Фото: depositphotos.com
Печень является одним из самых важных "игроков" в человеческом организме. Она ежедневно очищает кровь и избавляет нас от токсинов, но неправильный образ жизни заметно подкашивает ее здоровье.
Если вы знаете, что ваша печень уже перегружена и истощена, следует относиться к ее здоровью еще более внимательней, потому как последствия ее "перегруза" алкоголем и сигаретами не заставят себя ждать.
В первую очередь, как выяснил "Рамблер", медики рекомендуют ограничить употребление алкоголя и отказаться от сигарет. Дело в том, что гепатоциты печени заняты расщеплением спиртного, а сигареты еще больше загрязняют организм токсинами, и поэтому у печени уже не остается "сил" на свои основные функции.
Кроме того, следует нормализовать свое питание. И дело не только в том, что вы едите вредную еду, но и в нерегулярности приемов пищи. Так, хаотичный режим питания приводит к дискинезии желчевываодящих путей, из-за которой желчь вырабатывается неравномерно, и ее избытки застаиваются и образуют камни в желчном пузыре.
Для того, чтобы облегчить эти процессы специалисты рекомендуют есть больше свежей горькой зелени, в особенности руколлы и кресс-салата, а также различные виды капусты, морковь, чеснок, кабачки и тыкву. Особенно полезны для печени свекла и грейпфрут, потому как богаты антиоксидантами.
Кроме того, если ваша печень итак истощена, стоит ограничить употребление болеутоляющих, таких как ибупролфен, аспирин и пенадол. Они негативно влияют на функции этого органа.
Помочь печени эффективнее избавляться от токсинов можно, употребляя больше воды. Также при приготовлении пищи стоит перейти на органические масла холодного отжима. Особенно полезными станут кокосовое и оливковое масла.
Еще один способ перезагрузить печень — начать заниматься спортом. Физические упражнения положительно сказываются на всех процессах. Уже давно доказано, что регулярная физическая активность стабилизирует вес, укрепляет мышцы, улучшает сон и понижает стресс, соответственно влияя и на работу всех органов.
Видео дня. Почему колет в боку и опасно ли это
Комментарии7 
Теги:
Народная медицина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какая группа крови считается самой опасной
Какая группа крови считается самой опасной8
Симптомы, указывающие на злокачественную опухоль
Симптомы, указывающие на злокачественную опухоль1
Неприятный запах изо рта: как избавиться
Неприятный запах изо рта: как избавиться2
Врачи перечислили мифы о причинах развития рака
Врачи перечислили мифы о причинах развития рака1
Какие проблемы со здоровьем вызывает непогода
Какие проблемы со здоровьем вызывает непогода
Видео
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Что поможет во время эпидемии гриппа
20:36
Что поможет во время эпидемии гриппа
Болезни и лекарства
Как обогащаются полулегальные фармацевты
04:47
Как обогащаются полулегальные фармацевты
Новости
Почему полезно часто стоять
09:35
Почему полезно часто стоять
ЗОЖ
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
02:47
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
ЗОЖ Наука
Вся правда о прививках против гриппа
04:23
Вся правда о прививках против гриппа
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что будет с российской генетикой
03:29
Что будет с российской генетикой
Наука
По тюменскому селу бродит странная болезнь
05:02
По тюменскому селу бродит странная болезнь
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение