Как перезагрузить истощенную печень

Печень является одним из самых важных "игроков" в человеческом организме. Она ежедневно очищает кровь и избавляет нас от токсинов, но неправильный образ жизни заметно подкашивает ее здоровье.

Если вы знаете, что ваша печень уже перегружена и истощена, следует относиться к ее здоровью еще более внимательней, потому как последствия ее "перегруза" алкоголем и сигаретами не заставят себя ждать.

В первую очередь, как выяснил "Рамблер", медики рекомендуют ограничить употребление алкоголя и отказаться от сигарет. Дело в том, что гепатоциты печени заняты расщеплением спиртного, а сигареты еще больше загрязняют организм токсинами, и поэтому у печени уже не остается "сил" на свои основные функции.

Кроме того, следует нормализовать свое питание. И дело не только в том, что вы едите вредную еду, но и в нерегулярности приемов пищи. Так, хаотичный режим питания приводит к дискинезии желчевываодящих путей, из-за которой желчь вырабатывается неравномерно, и ее избытки застаиваются и образуют камни в желчном пузыре.

Для того, чтобы облегчить эти процессы специалисты рекомендуют есть больше свежей горькой зелени, в особенности руколлы и кресс-салата, а также различные виды капусты, морковь, чеснок, кабачки и тыкву. Особенно полезны для печени свекла и грейпфрут, потому как богаты антиоксидантами.

Кроме того, если ваша печень итак истощена, стоит ограничить употребление болеутоляющих, таких как ибупролфен, аспирин и пенадол. Они негативно влияют на функции этого органа.

Помочь печени эффективнее избавляться от токсинов можно, употребляя больше воды. Также при приготовлении пищи стоит перейти на органические масла холодного отжима. Особенно полезными станут кокосовое и оливковое масла.

Еще один способ перезагрузить печень — начать заниматься спортом. Физические упражнения положительно сказываются на всех процессах. Уже давно доказано, что регулярная физическая активность стабилизирует вес, укрепляет мышцы, улучшает сон и понижает стресс, соответственно влияя и на работу всех органов.