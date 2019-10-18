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Зачем в Китае нужны медицинские куклы 

Рамблер 8 часов назад
Зачем в Китае нужны медицинские куклы
Фото: Wikipedia.org
До начала XX века женщины в Китае не могли получить нормальную медицинскую помощь. Это было связано с местными традициями. Для того, чтобы помочь девушкам при визите к врачу были придуманы медицинские куклы. "Рамблер" рассказывает, для чего они были нужны.
На протяжении сотен лет женщины получали консультации у врачей особым способом. Дело в том, что в Китае очень ответственно относятся к целомудренности, а лечить могли только мужчины. Из-за того, что девушки не могли раздеваться или оголяться при человеке, не являющимся ее мужем, были придуманы медицинские куклы.
Эти статуи делали из слоновой кости, и они были в каждом кабинете врача. Кукла изображалась в виде лежачей на боку женщины. Ее длина составляла от 7 до 15 сантиметров. Ее изображали в обнаженном виде, иногда с украшениями: браслетами, бусами, а еще надевали сандалии. Позы были разными, но есть и самое распространенное положение. Фигура лежит на боку, подпирает голову одной рукой, а другой прикрывает грудь. Часто на бедрах у нее лежала накидка.
Сначала пациентка заходила за ширму и протягивала руку через окошко, чтобы врач смог нащупать пульс. Потом на кукле она показывала места, где чувствует боль, а врач уже ставил диагноз и назначал лекарства.
Такие куклы были не только у врачей, но и у состоятельных дам. Они посылали своих служанок с куклами, чтобы те показывали, что беспокоит ее хозяйку. В таких случаях кукол изготавливали на заказ, чтобы точнее показать тип фигуры и телосложение женщины.
Возможно, в некоторых районах Китая, где жители чтут и уважают традиции, сохранилась практика с медицинскими куклами. В более развитых регионах их использовали с XV по XX века.
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