Полезные свойства чайного гриба для организма

Чайный гриб содержит огромное количество биологических витаминов, ферментов и органических кислот. Его настой активно нормализует обмен веществ в организме. Сегодня можно с уверенностью говорить, что чайный гриб для организма человека может принести как пользу, так и вред при неправильном приготовлении настойки.

Чем полезен чайный гриб для организма человека

Биологически активный состав данного продукта воздействует на самые различные органы человека. Можно с уверенностью отнести напитки из чайного гриба к части рациона, при этом вы сможете получить при единовременном употреблении огромный комплекс витаминов.

Укреплению сердечно-сосудистой системы.

Притоку крови к мозгу — гриб активирует мозговую деятельность.

Очищению крови.

Восстановлению давления.

Выводу из организма токсичных веществ и шлаков.

Усилению иммунитета. Продукт способствует активации следующих процессов:

При регулярном употреблении чайного гриба его действие будет отмечено как профилактическое. Таким образом, можно снизить к минимуму различные грибковые заболевания, воспаления.

Ваш организм всегда будет в тонусе. Также очень полезно употреблять напитки из чайного гриба женщинам. Для организма человека польза и вред чайного гриба может быть разной, так как есть серьезные противопоказания.

Являясь «живым продуктом», гриб оказывает благоприятное воздействие на кишечно-желудочный тракт, уменьшает в нём вероятность возникновения запоров, гастроэнтеритов. Его можно использовать как лечебное средство для ушей, носа и глаз (конъюнктивита). Обладая волшебным целебным свойством, он помогает больным справляться с проблемами печени, стоматитом, туберкулезом и раком. Он, как доктор Айболит, значительно облегчает тяжёлое состояние.

Можно ли давать чайный гриб детям

Лучше всего предостеречь маленьких детей от употребления напитка на основе чайного гриба. Это связано с концентрацией спирта и кофеина, которые могут оказать негативное воздействие. Вводить в рацион его нужно постепенно, начиная с 12-летнего возраста. В этот период организм более устойчив. Конечно же, перед употреблением не забудьте проконсультироваться с врачами.

Его антибактериальные свойства уменьшают отрицательное воздействие вирусов, которые вызывают заболевания у человека гриппом, ангиной, стоматитом. У любителей алкоголя он успешно снимает похмельный синдром и головную боль.

Польза и вред чайного гриба

Если на лицо начать прикладывать салфетки, намоченные настоем, оно станет заметно выглядеть: моложе, нежнее и глаже. При добавлении месячной выдержки настоя в воду для мытья головы исчезнет перхоть, а волосы станут здоровыми и приобретут привлекательный блеск. Регулярное же потребление напитков с настоем гриба снижает уровень плохого холестерина.

Добавление настоя в питьевую воду «разгружает желудок» при переедании. В общем, для человеческого организма чайный гриб может принести как пользу, так и вред, если он будет приготовлен неправильно.

При наличии у чайного гриба множества полезных веществ и свойств его настой необходимо употреблять с мерами предосторожности. Воздействие чайного гриба на организм и особенности настойки:

яблочная уксусная кислота может изменить состав крови и её химические показатели;

если будете забывать в течение более двух месяцев менять воду у чайного гриба, в нем будет образоваться пятипроцентный и более уксус. Такой настой не следует употреблять без разбавления кипячёной водой;

нельзя употреблять такой настой людям с повышенной желудочной кислотностью, при сахарном диабете и ожирении;

при грибковых заболеваниях человека ему следует принимать десятидневный, уже перебродивший настой гриба.

Следует знать и помнить, что при температуре ниже 16-17 градусов в банке с чайным грибом могут появиться и размножиться нежелательные микроорганизмы и даже водоросли.

Для исключения заболевания чайного гриба или его гибели необходимо исключить попадание в банки чаинок заварки, которые при контакте с грибом вызывают у него болезнетворную реакцию.

Приготовление настоя на чайном грибе

Для получения настоя понадобятся две трёхлитровые стеклянные банки. На самом деле польза и вред чайного гриба для организма человека еще полностью не изучена. В одной из них будет готовиться для него питательная среда:

Для её приготовления набирают «мягкую воду», которую получают из «сырой воды» кипячением.

В охлаждённую «мягкую воду» на один литр добавляют примерно 100 граммов сахара (5-6 столовых ложек).

Добавлять же различные заменители сахара в воду нельзя. Для питательной среды лучшим является наш российский сахар.

Затем в воду добавляют 10-15 граммов заварки чёрного чая. В место чёрной заварки можно использовать и другие травяные заварки. Они не изменят целебных свойств гриба, даже могут усилить некоторые свойства настоя.

В другую банку закладывается чайный гриб, наливается в неё приготовленная питательная вода.

В ней гриб должен настаиваться до трёх-пяти суток, важно, чтобы не попадал прямой солнечный свет.

Горлышки стеклянных банок нужно накрыть двумя или тремя слоями марлевых салфеток.

При настаивании чайного гриба более семи суток в банку следует добавлять свежую питательную среду. Пить настой следует примерно на седьмые сутки. В весеннее и летнее время питательную воду (среду) необходимо менять один раз в четыре-пять дней, а в зимнее время — один раз в неделю.

Если вам интересно, почему чайный гриб для организма человека может принести как пользу, так и вред, то стоит ознакомиться с микроорганизмами, которые участвуют в развитии продукта.

Банки для содержания гриба нужно регулярно промывать содовым раствором два раза в три месяца. Если поверхность гриба потемнела, это указывает на его старение. Такой постаревший гриб необходимо разделить на отдельные части (слои). Разделённые слои помещают в другие банки или делятся ими с родственниками и знакомыми. Хранить настой следует в холодильной камере.