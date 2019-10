Эффективность траволечения доказали научно

Ученые из Калифорнийского университета применили научные методы, чтобы доказать эффективность траволечения. Известно, что растения использовались в медицинских целях с доисторических времен. Так, еще неандертальцы жевали тополиные почки, чтобы улучшить состояние зубов. По неподтвержденным данным, и Homo erectus, жившие 800 тысяч лет назад, использовали примитивную «фитотерапию».

Современные специалисты относятся к такому методу скептически. Но, как показали последние научные эксперименты, травы действительно обладают оздоровительным воздействием, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые выбрали несколько растений, в том числе лаванду, фенхель и ромашку, которым приписывают гипотензивный эффект (способность снижать артериальное давление). Оказалось, что они активируют определенный калиевый канал KCNQ5 в кровеносных сосудах. Благодаря этому сосуды расслабляются, и давление возвращается к норме.

Авторы отметили, что современные фармацевтические препараты не способны активировать калиевые каналы — они работают другим способом. Вероятно, разработка новых лекарств, нацеленных на KCNQ5, поможет многим пациентам не только с гипертонией, но и с энцефалопатией.