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Эффективность траволечения доказали научно 

Мир24 + ещё 1 15 часов назад
Эффективность траволечения доказали научно
Фото: «Мир 24» / Алан Кациев
Ученые из Калифорнийского университета применили научные методы, чтобы доказать эффективность траволечения. Известно, что растения использовались в медицинских целях с доисторических времен. Так, еще неандертальцы жевали тополиные почки, чтобы улучшить состояние зубов. По неподтвержденным данным, и Homo erectus, жившие 800 тысяч лет назад, использовали примитивную «фитотерапию».
Современные специалисты относятся к такому методу скептически. Но, как показали последние научные эксперименты, травы действительно обладают оздоровительным воздействием, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Ученые выбрали несколько растений, в том числе лаванду, фенхель и ромашку, которым приписывают гипотензивный эффект (способность снижать артериальное давление). Оказалось, что они активируют определенный калиевый канал KCNQ5 в кровеносных сосудах. Благодаря этому сосуды расслабляются, и давление возвращается к норме.
Авторы отметили, что современные фармацевтические препараты не способны активировать калиевые каналы — они работают другим способом. Вероятно, разработка новых лекарств, нацеленных на KCNQ5, поможет многим пациентам не только с гипертонией, но и с энцефалопатией.
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