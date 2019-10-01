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Народная медицина: как быстро вылечить насморк 

SM News 9 часов назад
Народная медицина: как быстро вылечить насморк
Фото: SM News
Главное — понять "природу" насморка. Если причина в аллергии, то помогут антигистаминные препараты. Если причина простудного характера, то на помощь придут русские народные средства.
Как известно, согревающие процедуры помогут быстрее избавиться от "хлюпающего носа". Один из таких способов — прогревание горячим яйцом. Варенное яйцо оберните тканью или полотенцем и прикладывайте к носовым пазухам.
В дополнение — приготовьте натуральные капли. Рецепт такой: выдавите несколько капель из листа алоэ и перемешайте с медом. Если нет алоэ под рукой -— используйте сок из свеклы. Закапывать нужно не меньше трех раз в день.
Еще один способ — луковые капли (кащица из лука смешивается с водой), действует агрессивно на слизистую, поэтому не злоупотребляйте. Перед закапыванием процедите "продукт" через марлю.
Если в течении двух дней симптомы не проходят, обязательно обратитесь к врачу!
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