Народная медицина: как быстро вылечить насморк

Главное — понять "природу" насморка. Если причина в аллергии, то помогут антигистаминные препараты. Если причина простудного характера, то на помощь придут русские народные средства.

Как известно, согревающие процедуры помогут быстрее избавиться от "хлюпающего носа". Один из таких способов — прогревание горячим яйцом. Варенное яйцо оберните тканью или полотенцем и прикладывайте к носовым пазухам.

В дополнение — приготовьте натуральные капли. Рецепт такой: выдавите несколько капель из листа алоэ и перемешайте с медом. Если нет алоэ под рукой -— используйте сок из свеклы. Закапывать нужно не меньше трех раз в день.

Еще один способ — луковые капли (кащица из лука смешивается с водой), действует агрессивно на слизистую, поэтому не злоупотребляйте. Перед закапыванием процедите "продукт" через марлю.

Если в течении двух дней симптомы не проходят, обязательно обратитесь к врачу!