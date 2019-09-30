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5 народных средств от кашля 

Yellmed 10 часов назад
5 народных средств от кашля
Фото: Yellmed
Сырая погода способствует простуде, а она почти всегда сопровождаются кашлем. Что предлагает народная медицина для облегчения симптома?
Эффективно подавляет кашель средство, которое можно приготовить из лимона. Натуральное лекарство подойдет и взрослым, и детям. Понадобится лимон, две столовые ложки глицерина и около одного стакана жидкого меда.
Лимон нужно опустить в воду и на самом маленьком огне проварить 10 минут, чтобы извлечь максимальное количество сока. Выжатый сок выливают в стакан, туда же добавляют две столовые ложки глицерина и все тщательно перемешивают.
Затем стакан доверху доливают натуральным жидким медом и еще раз хорошенько смешивают все три ингредиента. Принимают средство перед едой три раза в день по одной чайной ложке. При изнуряющем кашле количество приемов можно увеличить до четырех.
Если кашель особенно сильно беспокоит ночью, чайную ложку средства принимают прямо перед сном.
При сильном кашле и даже туберкулезе легких народная медицина предлагает лекарство из моркови. Готовится оно из равных частей свежеотжатого морковного сока, меда и горячего молока. Принимается несколько раз в день
Сладкий луковый соус тоже хорошо помогает от сильного кашля. Чтобы его приготовить, потребуется полкило репчатого лука. Мелко нарезанный лук помещается в эмалированную посуду и заливается литром воды. Туда добавляется 50 граммов меда и 40 граммов сахара. Посуда ставится на небольшой огонь и смесь томится три часа. Затем средство охлаждают и помещают в прохладное место. Принимают 4-6 столовых ложек в день.
Успокоить кашель можно с помощью настоя тимьяна, он же чабрец. Настой готовится довольно концентрированный. На стакан кипятка добавляют две столовые ложки тимьяна и настаивают в течение часа. Перед сном выпивается половина стакана лекарства. В случае сильного кашля дозу на прием можно увеличить до 2/3 стакана.
Три корня лекарственных растений, эффективных при кашле, ценят все травники: корень солодки, алтея и девясила. Для приготовления сбора они смешиваются в равных частях. Одна столовая ложка сбора заливается стаканом кипяченой охлажденной воды и оставляется на 8 часов. Разовая доза на прием — половина стакана. Выпивается натощак, трижды в течение дня.
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