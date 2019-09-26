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Названы лучшие специи для сезона простуд 

Парламентская газета + ещё 1 12 часов назад
Названы лучшие специи для сезона простуд
Фото: Парламентская газета
Специалисты рассказали, что в сезон простуд нужно употреблять такие специи, как розмарин и куркума. При помощи имбиря можно укрепить работу иммунной системы и защититься от заболеваний, пишет «ФедералПресс».
Сушеную гвоздику медики назвали главной лекарственной приправой. Её рекомендовано жевать, чтобы организм получил компоненты, способные уничтожить болезнетворные возбудители.
Имбирь укрепляет иммунитет. Специя обладает антимикробным и противопростудным действием. Его советуют добавлять в кофе, чай, мясные, овощные, рыбные блюда.
Не стоит забывать и про чеснок. Он не только уничтожает вирусы и опасные бактерии. Аллицин, входящий в его состав, это натуральный антибиотик. Однако, при термообработке он разрушается. Так что лучше есть его сырым, добавили специалисты.
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Народная медицина , ФедералПресс
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