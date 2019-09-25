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Как снизить сахар в крови без лекарств 

Говорит Уфа 8 часов назад
Как снизить сахар в крови без лекарств
Фото: Говорит Уфа
Фото: pixabay.comЛюди, страдающие диабетом, вынуждены соблюдать диету. Им все время нужно следить за уровнем сахара в крови. При отклонении от нормы, диабетики предпринимают меры для снижения уровня сахара. Если нет возможности обратиться к врачу, то важно помочь себе в домашних условиях.
Помочь в данной ситуации сможет стакан натурального овощного. Для этого хорошо подойдут томатный или кабачковый соки. Врачи рекомендуют употребление соков натощак.
Снизить уровень сахара также способен цикорий. Напиток из цикория можно пить 1-2 раза в день.
Отвар из овса тоже поможет отрегулировать повышенный сахар. Готовый отвар продается в аптеке.
Диабетиками при повышенном сахаре в крови также активно используется сок квашеной капусты, яблочный уксус.
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