Как снизить сахар в крови без лекарств

Фото: pixabay.comЛюди, страдающие диабетом, вынуждены соблюдать диету. Им все время нужно следить за уровнем сахара в крови. При отклонении от нормы, диабетики предпринимают меры для снижения уровня сахара. Если нет возможности обратиться к врачу, то важно помочь себе в домашних условиях.

Помочь в данной ситуации сможет стакан натурального овощного. Для этого хорошо подойдут томатный или кабачковый соки. Врачи рекомендуют употребление соков натощак.

Снизить уровень сахара также способен цикорий. Напиток из цикория можно пить 1-2 раза в день.

Отвар из овса тоже поможет отрегулировать повышенный сахар. Готовый отвар продается в аптеке.

Диабетиками при повышенном сахаре в крови также активно используется сок квашеной капусты, яблочный уксус.

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