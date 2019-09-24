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Зачем жевать сушеную гвоздику 

Рамблер 6 часов назад
Почки гвоздичного дерева многие хозяйки используют в качестве приправы, но они обладают не только пряным ароматом, но славятся и своими лечебными свойствами.
В гвоздике содержится множество полезных минералов, витаминов и ценное эфирное масло. Эти уникальные свойства делают гвоздику отличным лекарственным средством.
При каких же заболеваниях можно (и нужно) использовать известную пряность?

Проблемы с зубами

Гвоздика поможет снять зубную боль, а также благотворно влияет на десны. Сушеные бутоны можно использовать вместо жвачки: они чудесно устраняют неприятный запах изо рта, а также уменьшают негативное действие вредных бактерий.

Простуда

Гвоздика — гроза болезнетворных микроорганизмов, в частности весьма эффективно применять пряность с целью профилактики гриппа и простудных заболеваний. Кроме того, она обладает обезболивающим эффектом.

Заболевания ЖКТ

Бутоны гвоздичного дерева стимулируют выработку пищеварительных соков. Это свойство весьма полезно при гастрите. Также гвоздику стоит использовать при лечении колита, заболеваниях печени и прямой кишки. А вот при язве желудка употребление пряности противопоказано.

Профилактика рака

В гвоздике содержится эвгенол, вещество, которое активно борется с ростом раковых клеток.

Стресс

Гвоздика богата витаминами группы В, которые положительно воздействуют на нервную систему человека.
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