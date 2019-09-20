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Зачем глотать виноградные косточки 

Рамблер 7 минут назад
Зачем глотать виноградные косточки
Фото: depositphotos
Если вы любите виноград, но редко его едите просто потому, что вам лень вытаскивать из него косточки (да, некоторые делают именно так), возможно, вам будет полезно узнать, что очищать ягоды от семян вовсе не стоит.
Дело в том, что виноградные косточки сами по себе обладают массой полезных свойств, а значит, проглатывать их не только не вредно, но, наоборот, полезно.

Помогают предотвратить рак

В виноградных косточках содержатся мощные антиоксиданты, в частности, токоферол, которые способны предотвратить некоторые виды онкологии: рак молочной железы, кожи или простаты.

Очищают кровь

Семена винограда урепляют кровеносные сосуды и очищают кровь от вредных веществ. Особенно рекомендуется есть виноград с косточками людям, страдающим заболеваниями сердца.

Предотвращают выпадение волос

Т.к. виноградные косточки улучшают кровообращение, они помогают и против выпадения волос, укрепляя их корни.

Улучшают зрение

В косточках винограда содержится большое количество витамина Е, который положительно влияет на глаза, укрепляя зрение и предотвращает проблемы с глазами.

Обладают противовоспалительными свойствами

Виноградные косточки способны помочь в лечении колита, гастрита, инфекций мочевыводящих путей и даже устраняют проблемы с кожей. Также семена винограда отлично очищают кишечник.
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