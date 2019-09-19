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Как правильно делать ингаляции при простуде 

Yellmed 22 часа назад
Как правильно делать ингаляции при простуде
Фото: Yellmed
Лучше давить болезни «на корню». И отличное средство от кашля, першения — ингаляция. Это лечебное воздействие на слизистые оболочки горла и носа путем вдыхания теплого влажного воздуха с травами или другими средствами.
Сразу после приема пищи процедуру проводить нельзя. Ингаляцию начинают не ранее, чем через 30 минут после еды. Такой же временной интервал нужно выдержать после физической нагрузки, и только потом делать ингаляцию.
Обычно лечебную процедуру проводят в начале дня и вечером, перед сном. Оптимальное время ингаляции — 15 минут. Но если врач назначил другой режим, строго следуйте его рекомендациям.
Сегодня продаются ингаляторы самых разных моделей. Но даже без приспособления из аптеки можно полечиться: с помощью кастрюли, чайника с носиком или обычной банки с воронкой. Подойдут даже косметические приборы типа «паровой сауны для лица».
При заложенном носе вдыхать пар лучше через нос, а выдыхать — носом и ртом. Вдохнув, можно постараться задержать выдох на пару секунд. При покашливании, хрипах вдох делается ртом и носом, в выдох — через нос после задержки дыхания.
Для ингаляции в домашних условиях подойдут пищевая сода или морская соль. Хороший эффект дает бальзам «Золотая звезда». Можно делать сложные ингаляции из сборов лекарственных трав.
Для процедуры на 250 мл кипятка добавляется одна столовая ложка морской соли или пищевой соды, бальзам «звездочка» — в количестве, равном «спичечной головке», аптечное ментоловое или эвкалиптовое масло — по 2-5 капель.
Для сборов можно купить или заготовить самостоятельно душицу, мать-и-мачеху, лист малины, перечную мяту, шалфей, аптечную ромашку, почки сосны. Травы берутся в разных комбинациях в равных частях. Сбор тщательно перемешивается, для ингаляции на 250 мл кипятка нужна 1 столовая ложка травяной смеси.
Первый вдох делается осторожно, чтобы не обжечь слизистые оболочки. Вдыхаемый воздух должен быть горячим, но комфортным, не обжигающим.
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