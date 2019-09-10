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Как справиться с головной болью без таблеток 

Рамблер 6 часов назад
Видео рассказывает о продуктах, которые помогают справиться с головной болью. Головная боль знакома каждому человеку, но если некоторых она настигает лишь изредка, другим приходится сталкиваться с этим неприятным ощущением чуть ли не постоянно. В таких ситуациях следует обратиться к врачу, чтобы исключить серьёзные заболевания. Если же доктор сочтёт, что причин волноваться нет, то можно скорректировать диету, чтобы уменьшить частоту и силу головных болей.
Народная медицина , Видео , ЗОЖ
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