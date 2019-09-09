Что будет с организмом, если есть мед каждый день

О полезных свойствах меда знают многие. Однако оказывается, этому продукту уже тысячи лет, и он содержит все необходимые для поддержания жизни и здоровья вещества: витамины, минералы, энзимы и воду.

Так вот, если есть мед в умеренных количествах, каждый день с вашим телом произойдет ряд заметных изменений.

Во-первых, мед повлияет на состояние и внешний вид кожи. Все потому, что мед действует как антиоксидант, и его регулярное употребления «очищает» организм от токсинов. Кроме того, он обладает антибактериальными свойствами, что тоже позитивно скажется на качестве кожи.

Мед повлияет и на ваш вес, но далеко не так, как обычные сладости. Этот продукт ускоряет обмен веществ, благодаря минералам клетчатке и белкам в своем составе. Так, смешав мед, теплую воду и лимонный сок, вы получите напиток, который можно пить раз в день, и тем самым «разгонять» свой обмен веществ.

Регулярное употребление меда еще и снизит уровень «плохого» холестерина, одновременно повысив уровень антиоксидантов в организме.

Этот продукт повлияет и на сердце: антиоксиданты в его составе препятствуют сужению артерий, что снизит риск сердечного приступа, а также устранит проблемы с памятью и головные боли.

Для этого можно раз в день выпивать стакан воды с 3-4 ложками меда. Такой напиток проверили на мужчинах от 18 до 70 лет, и выяснили что уровень антиоксидантов в их организме существенно возрос. Отмечается, что чем темнее сорт меда, тем больше в нем антиоксидантов.

А вот одна ложка меда, съеденная на голодный желудок, предотвратит заболевания желудочно-кишечного тракта. Все потому, что этот продукт в процессе переваривания действует как антисептик и убивает микробы. Он также успокаивает желудок после переедания. Теплая вода с медом и лимоном тоже поможет вам лучше справиться с тяжестью в животе.