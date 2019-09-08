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Названы лечебные свойства водки 

Lenta.ru 1 час назад
Названы лечебные свойства водки
Фото: РИА Новости
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Медики рекомендуют во время обострения недуга делать компрессы с этим напитком. Такой способ лечения помогает снимать отеки, а также прогревать больную область, снижая боль.
Отмечается, что наибольшего эффекта можно достигнуть, добавив в водку мед. Держать такой компресс следует как можно дольше.
Однако, утверждают врачи, при остеохондрозе водку можно принимать лишь наружно, исключив «традиционный» способ.
В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская водка лучше и полезнее русской. «Когда покушали — рюмочку можете выпить, это полезно», — порекомендовал он советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону.
В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Комментарии5
Народная медицина , Новости , Татьяна Голикова , Джон Болтон , Вероника Скворцова , Александр Лукашенко
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