Чем могут быть опасны «картофельные ингаляции»

Ингаляции картофельным паром — один из популярных методов лечения кашля, простуды. Медики не рекомендуют заниматься самолечением, потому что вдыхание картофельного пара может привести к проблемам.

Чем это опасно

Пары картофеля не проникают в ткани органов дыхания, не доставляют туда фитонциды. Эта процедура не обладает противомикробным эффектом, но может спровоцировать бронхит. Врач-терапевт Ярослав Ашихмин говорит, что температурный режим «картофельных» ингаляций сложно контролировать, в результате чего увеличивается риск повреждения голосовых связок.

Паровые ингаляции опасны в случае острой простуды, при высокой температуре тела. Народный метод с использованием картошки увеличивает отек слизистой горла.

Вдыхание горячего картофельного пара нарушает отток жидкости из верхнечелюстной полости (гайморовой пазухи). Такую информацию озвучил Родионов Антон , член Всероссийского общества кардиологов.

Ингаляции картофельным паром очень опасны для маленьких детей. Шустрый ребенок может сбросить емкость с жидкостью на себя, тогда родителям придется лечить ожоги. Паровые ингаляции запрещены в педиатрии из-за повышенного риска ожогов.

Возможный вред

Нельзя проводить процедуру людям, страдающим от высокого давления, «сердечных» недугов, кровотечений из носа, пневмонии. Ингаляции картошкой опасны при сосудистых заболеваниях, неправильном кровообращении в мозге.

Всем людям запрещено дышать парами проросшего или позеленевшего картофеля. В зеленых клубнях есть большое количество соланина — это ядовитое соединение. Вийве Розенберг (специалист из Эстонского института плодородия земли) говорит, что позеленевшие клубни опасны для организма. Доктор Май Масер подтверждает пагубное влияние соланина на организм человека.

Вредно делать картофельные ингаляции людям с гнойными образованиями внутри носовых пазух, носоглотки. Процедура запрещена при высокой температуре тела. Популярный «картофельный» метод лечения не подходит малышам, потому что увеличивается риск синдрома непроходимости дыхательных путей.