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Почему кетчуп годами продавался в аптеках 

Рамблер 7 часов назад
Казалось бы, что странного может быть в кетчупе? Это ведь всего лишь соус, который мы используем с картошкой-фри или шашлыком.
Но только вот за океаном этот известный соус в 19 веке продавался в аптеках. Так, американцы годами использовали кетчуп в качестве лекарства.
«Целительный соус» применяли для лечения диареи, облысения, экземы и ревматизма. Все потому, что в томатах присутствует пигмент каротиноидный ликопин, который действительно эффективен в борьбе с этими недугами.
Кроме того, кетчуп считался лечебным из-за того, что ликопина в нем больше, чем в обычных томатах.
Сейчас конечно, лечиться кетчупом перестали. Но вот сам ликопин все еще продается в аптеках в виде капсул или таблеток.
А вот к столу в Штатах и Европе в прошлом подавали совсем другой соус под названием ketchup. Это была азиатская версия, известная в Англии с 17 века. В его приготовлении не использовали томаты, зато добавляли анчоусы, грецкие орехи, томаты и фасоль.
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Народная медицина , Видео
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