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Методы народной медицины, которые могут быть опасны 

Рамблер 16 часов назад
Опасные методы народной медицины
Фото: depositphotos.com
В современном мире многие методы народной медицины подвергают сомнению, а некоторые и вовсе ученые уже опровергли. Несмотря на это люди продолжают пользоваться ими, потому что "так лечились бабушки и дедушки". Но на самом деле они не только неэффективны, но и могут быть опасны в некоторых случаях.

Соки растений и трав

Конечно, спреи от насморка могут вызвать привыкание, но ими и ненужно злоупотреблять. Эффективными лекарствами считаются соки алоэ, чеснока, лука и даже грудное молоко. Растения не могут помочь человеку или ребенку бороться с насморком. Например, сок лука и чеснока может вызвать раздражение даже на коже ребенка, не говоря уже о его слизистой. Эффективность грудного молока подтверждается тем, что там содержатся соединения, убивающие бактерии, однако, они помогают, когда ребенок в большом количестве принимает его внутрь. В ситуации с насморком это не спасает, так как оно не может бороться с таким количеством вредоносных микроорганизмов.

Спирт

Нормальной температурой считается 36,6, но вызвать понижение до 37,2 могут вызвать различные причины. Это не обязательно простуда. Очень часто она поднимается в случае стресса и чрезмерных нагрузок. Считается, что жаропонижающее нужно пить после 38,5, а до этого ждать, пока организм сам будет бороться с инфекцией. Некоторые любят "сбивать" температуру народным методом в виде растирания спиртом. Возможно, он охладит кожу, когда будет испаряться, но часть впитает организм. В случае с ребенком это вызовет алкогольную интоксикацию, а взрослому человеку будет бесполезно.

Пары вареного картофеля

Еще одним популярным народным средством считается "ингаляция" парами вареной картошки. Больному предлагают подышать, чтобы вылечиться от насморка. Это действительно облегчает симптомы, так как больному тяжело и болезненно вдыхать сухой воздух. Однако горячий пар может вызвать ожог дыхательных путей. Подобную процедуру можно совершить с помощью увлажнителя воздуха или предложить заболевшему подышать над тазиком с горячей водой. Эффект будет примерно такой же. Не стоит использовать эфирные масла при насморке — они могут вызвать сильную аллергию и раздражение.
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Народная медицина
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