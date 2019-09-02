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От каких болезней избавит хрен 

Рамблер 2 часа назад
Ни для кого не секрет, что хрен является одним из мощнейших бактерицидных средств. Именно благодаря ему славяне почти не знали болезней и проблем с пищеварением. Неслучайно его добавляли во все соленья, — благодаря хрену рассол не мог заплесневеть.
В Европе про это растение узнали только в конце XV века. Впоследствии выяснилось, что при помощи корешков хрена русские спасались от чумы. Но как же он способен помочь современным людям?
Прежде всего, следует помнить о том, что хрен — это прекрасный иммуностимулятор, с которым не может сравниться почти ни один продукт. Кстати, витамина C в нем гораздо больше, чем в цитрусовых.
Помимо этого, натирки из хрена помогают при артрозе, подагре и артрите, а жевать хрен (но не глотать) полезно при насморке и гайморите.
Кроме того, употребление хрена восстанавливает работу кишечника и выгоняет глисты из организма. А еще хрен — это отличное мочегонное средство.
Однако следует помнить, что это целебное растение противопоказано принимать детям до 3 лет, а также беременным или кормящим матерям.
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Народная медицина , Видео
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