От каких болезней избавит хрен

Ни для кого не секрет, что хрен является одним из мощнейших бактерицидных средств. Именно благодаря ему славяне почти не знали болезней и проблем с пищеварением. Неслучайно его добавляли во все соленья, — благодаря хрену рассол не мог заплесневеть.

В Европе про это растение узнали только в конце XV века. Впоследствии выяснилось, что при помощи корешков хрена русские спасались от чумы. Но как же он способен помочь современным людям?

Прежде всего, следует помнить о том, что хрен — это прекрасный иммуностимулятор, с которым не может сравниться почти ни один продукт. Кстати, витамина C в нем гораздо больше, чем в цитрусовых.

Помимо этого, натирки из хрена помогают при артрозе, подагре и артрите, а жевать хрен (но не глотать) полезно при насморке и гайморите.

Кроме того, употребление хрена восстанавливает работу кишечника и выгоняет глисты из организма. А еще хрен — это отличное мочегонное средство.

Однако следует помнить, что это целебное растение противопоказано принимать детям до 3 лет, а также беременным или кормящим матерям.