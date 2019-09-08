Продукты, которые помогают избавиться от запора

Хотя бы раз в жизни каждый человек сталкивался с такой проблемой, как запор. Однако это приносит сильный дискомфорт, когда происходит на постоянной основе. Помимо слабительных работу ЖКТ может корректировать и рацион.

Вода

Нехватка воды в организме может вызвать затруднения с дефекацией. Из-за обезвоживания организм начинает высасывать влагу из поступаемой пищи, а кишечник не может разбавить консистенцию стула, делает ее твердой и сухой. Чтобы избавиться от запора, необходимо выпивать как минимум литр воды в день.

Кисломолочные продукты

Большинство этих продуктов богаты бифидобактериями, схожими с теми, которые есть у нас в кишечнике. Йогурт, кефир и творог помогут переварить пищу. Это доказано исследованиями 2014 года. Людям, страдающим запором, давали йогурт без добавок. Улучшения в пищеварении были заметны уже через две недели после начала эксперимента.

Бобы

Большинство бобовых подходят для борьбы с запорами. Они содержат клетчатку, которая нужна для питательной среды кишечника. Употребление бобов улучшает работу ЖКТ и уменьшает вероятность появления запоров. В 100 граммах бобовых содержится 25% от суточной нормы клетчатки, кроме того, они богаты витамином В6.

Чернослив

В народной медицине чернослив давно стал известным средством от запоров. Он содержит много клетчатки, а также соединения фенола и сорбитол, что облегчает процесс дефекации. При ежедневном употреблении 100 граммов чернослива стул становится мягче.

Отруби пшеницы

Отруби ускоряют движение пищи по органам ЖКТ благодаря нерастворимой клетчатке. Чтобы устранить неприятные симптомы запора, каждое утро съедайте миску хлопьев, в которых есть отруби пшеницы. Результат можно будет заметить уже через две недели. Можно выбрать и другие продукты, например, цельнозерновой хлеб.