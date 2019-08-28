Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сорняк, который поможет спасти печень и очистить кровь 

Рамблер 3 часа назад
Печень является главным "фильтром" в организме человека, и поэтому за ее состоянием необходимо тщательно следить. Однако в некоторых случаях можно обойтись без дорогостоящих препаратов, а спасительное средство вдруг найдется прямо под вашими ногами.
Так, целый кладезь полезных свойств хранит в себе расторопша, которую огородники считают агрессивным сорняком. В народе ее также называют чертополохом, а о целительных свойствах растения говорят уже не одно столетие.
Так, расторопша в большей степени состоит из флавоноидов и флаволигнанов, известных под общим названием силимарин. Этот комплекс биологически активных веществ активно изучается медиками и уже признан нетоксичным и крайне полезным. Он обладает гепатопротекторным, противораковым, антиоксидантным и иммуномодулирующим действием.
В частности, расторопша удаляет токсины из организма, тем самым облегчая работу печени. Она восстанавливает клетки печени и эффективно очищает кровь.
Так, доказано, что силимарин в составе расторопши стимулируют восстановление гепатоцитов и препятствуют разрушению клеточных мембран, тем самым положительно влияя на функции печени.
Кроме того, этот комплекс веществ повышает устойчивость печени к вредным патологическим воздействиям. Он также увеличиват активность ферментных систем печени, в результате чего усиливается ее детоксикацонная функция, и она еще эффективнее фильтрует кровь.
В 2013 году ученые доказали противовирусное действие силимарина в отношении гепатита С. Это растение эффективно используют для облегчения симптомов и продления жизни больным циррозом печени и тем, кто страдает от токсичных поражений этого органа.
Комментарии1
Народная медицина , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа еда, которая вызывает рак кишечника4
О чем говорит мучительный синдром беспокойных ног3
Сколько жвачек могут вызвать заворот кишок
Почему лечение травами не лучше химии3
Продукты, которые засоряют сосуды16
Видео
00:40
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
Болезни и лекарства
02:43
Продукты, которые засоряют сосуды
ЗОЖ
10:07
Флюорография и Чернобыль: все о радиации
ЗОЖ
04:50
Как сохранить зрение до старости
ЗОЖ
04:31
Какие симптомы говорят о гипотонии
Наука Болезни и лекарства
02:19
Насколько опасна заплесневевшая еда
Болезни и лекарства
11:21
О какой болезни может говорить горечь во рту
Болезни и лекарства
01:51
Женщина избавилась от двух тысяч желчных камней
Болезни и лекарства
03:10
Почему из аптек пропадают дешевые медикаменты
Новости
02:42
О каких болезнях рассказывают глаза
ЗОЖ Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение