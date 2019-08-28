Сорняк, который поможет спасти печень и очистить кровь

Печень является главным "фильтром" в организме человека, и поэтому за ее состоянием необходимо тщательно следить. Однако в некоторых случаях можно обойтись без дорогостоящих препаратов, а спасительное средство вдруг найдется прямо под вашими ногами.

Так, целый кладезь полезных свойств хранит в себе расторопша, которую огородники считают агрессивным сорняком. В народе ее также называют чертополохом, а о целительных свойствах растения говорят уже не одно столетие.

Так, расторопша в большей степени состоит из флавоноидов и флаволигнанов, известных под общим названием силимарин. Этот комплекс биологически активных веществ активно изучается медиками и уже признан нетоксичным и крайне полезным. Он обладает гепатопротекторным, противораковым, антиоксидантным и иммуномодулирующим действием.

В частности, расторопша удаляет токсины из организма, тем самым облегчая работу печени. Она восстанавливает клетки печени и эффективно очищает кровь.

Так, доказано, что силимарин в составе расторопши стимулируют восстановление гепатоцитов и препятствуют разрушению клеточных мембран, тем самым положительно влияя на функции печени.

Кроме того, этот комплекс веществ повышает устойчивость печени к вредным патологическим воздействиям. Он также увеличиват активность ферментных систем печени, в результате чего усиливается ее детоксикацонная функция, и она еще эффективнее фильтрует кровь.

В 2013 году ученые доказали противовирусное действие силимарина в отношении гепатита С. Это растение эффективно используют для облегчения симптомов и продления жизни больным циррозом печени и тем, кто страдает от токсичных поражений этого органа.