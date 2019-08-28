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Почему лечение травами не лучше химии 

Рамблер 44 минуты назад
Фитотерапия — способ лечения, при котором используют цветки, корни, листья и другие части растений. Из них готовят отвары, настойки, мази и другие препараты. Многие люди убеждены, что такая терапия куда полезней химии. Но так ли это на самом деле?
Оказывается, природные лекарства не менее опасны, чем вещества, синтезированные в лабораториях.
Дело в том, что растения содержат не одно вещество, а ряд определенных компонентов, так или иначе влияющих на организм. Подорожник и правда обладает отхаркивающим эффектом и способствуют разжижению мокроты. Однако принимать его людям с язвой желудка или гастритом строго противопоказано, поскольку подорожник содержит органические кислоты, которые повышают выработку желудочного сока.
Негативные последствия возможны и после употребления чистотела, который обычно используют для лечения кожных заболеваний. Чистотел богат ядовитыми алкалоидами — попадая в организм, они поражают нервную систему, печень и нарушают сердечный ритм.
Помимо этого, врачи нередко назначают пациенту как синтетические препараты, так и растительные, что вновь вредит организму. Так, пожилым людям прописывают ацетилсалициловую кислоту против образования тромбов и вместе с ней назначают растительный ноотроп для улучшения памяти и внимания. Такой микс делает кровь слишком жидкой, что провоцирует обильные кровотечения.
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