Чем нужно питаться, чтобы вывести никотин из организма

В последние несколько лет все больше людей решают раз и навсегда бросить курить. Они рассчитывают, что, расставшись с вредной привычкой, моментально почувствуют себя здоровее и очень разочаровываются, когда этого не происходит. Дело в том, что накопленные годами токсичные вещества выводятся из организма лишь спустя 6-8 месяцев. Однако этот процесс можно ускорить, добавив в свой ежедневный рацион продукты, выводящие из организма никотин.

Цитрусовые

Апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны и еще множество цитрусовых являются отличным источником витамина С. Именно он способствует интенсивному обмену веществ и оптимизирует кровоток, благодаря чему кровь и ткани легких очищаются от вредных продуктов курения.

Киви

Помимо того, что этот фрукт так же содержит много витамина С, в его составе много магния, который улучшает процесс дыхания и помогает курильщикам избавиться от назойливого кашля. Кроме того, киви — фрукт диетический, его нередко рекомендуют употреблять людям с лишним весом, что актуально и для тех, кто пытается бросить курить.

Морковь

Нельзя недооценивать пользу этого, казалось бы, обыкновенного овоща. Морковь богата провитамином А, а также витаминами В, С и К, которые выводят из организма токсины, помогают снимать стресс и в целом улучшают самочувствие человека. Кроме того, регулярное употребление моркови улучшает состояние кожи, а как известно, курильщики нередко испытывают проблемы с ней.