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Продукты, которые вычистят мусор из печени 

Рамблер 15 часов назад
Фото: depositphotos.com
Печень по праву считается одним из важнейших органов в нашем организме. Она работает как фильтр, спасающий человека от токсинов и вредных веществ. А где собирается весь мусор? Именно в том самом фильтре. Поэтому следует следить за «чистотой» этого органа и вовремя «выносить из него мусор».

Масла

Хорошим инструментом для очистки печени станут масла холодно отжима. Особенно хорошо подойдет оливковое масло, а также кукурузное и льняное. Они обладают желчегонным действием и выводят из организма вредные токсины.

Зеленые листовые овощи

Один из главных помощников в очистке печени — это зелень. Содержащиеся в ней в большом количестве хлорофиллы фактически вытягивают из крови токсины. Зелень также нейтрализует тяжелые металлы, химические вещества и пестициды, тем самым обеспечивая защиту печени. Так, хорошо работают листья салата, базилик, шпинат, сельдерей.

Чеснок

Пара зубчиков чеснока активируют ферменты печени, помогая тем самым избавиться от токсинов. Аллицин и селен в составе чеснока способствуют очистке печени. Так, высокий уровень аллицина в крови повышает уровень ферментов, способствующих выводу свободных радикалов из организма.

Зеленый чай

Это один из самых «любимых» напитков печени. В нем содержатся растительные антиоксиданты катехины, которые помогают организму выводить вредные вещества.

Грецкие орехи

Хорошо пережеванные грецкие орехи помогут печени в детоксикации аммиака. Все дело в высоком содержании аминокислоты аргинина. Кроме того, глутатион и омега-3 жирные кислоты в грецких орехах помогают нормализовать функции печени.
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