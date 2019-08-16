Как быстро избавиться от мозолей

Летом из-за жары или неудобной обуви часто появляются мозоли. Большинству людей они доставляют неудобства, а ждать, когда они пройдут, долго. Существуют разные типы мозолей, поэтому нужно знать, как бороться с каждым из них.

Водяные мозоли

Чаще всего они выглядят как белый пузырь с жидкостью. Важно не прокалывать его, иначе можно занести инфекцию. Врачи советуют покупать специальные пластыри и ждать, когда мозоль пройдет сама. Можно также сделать повязку в домашних условиях: возьмите марлевую салфетку и зафиксируйте ее пластырем. Менять ее нужно утром и вечером, а на ночь надевать носки. Когда мозоль лопнет, важно промыть ее антисептиком и оставить заживать.

Сухие мозоли

Они редко доставляют неудобства и выглядят как обычный желтый бугорок, чаще всего шелушится. Чтобы избавиться от этих мозолей, сделайте ванночку для рук или ног перед сном. В трех литрах воды разведите одну столовую ложку соли и соды. Подержите ноги или руки в воде на протяжении 10-15 минут. Если бугорок очень плотный, времени потребуется больше. После вытрите и нанесите цинковую пасту вокруг, а дальше попробуйте избавиться от мозоли деревянной палочкой. Не нужно сильно тереть, иначе можно повредить глубокие слои кожи. Затем намажьте место жирным кремом и оставьте впитываться. Утром мозоль должна пройти.

Стержневые мозоли

Внешне они очень похожи на сухие, но на них есть небольшое углубление диаметром с зубочистку. Доставляет дискомфорт, так как может проникать в глубокие слои кожи. Сначала необходимо сделать ванночку с содой и солью, а затем заклеить мозоль салициловым пластырем. В зависимости от плотности бугорка, необходимо носить его 1-2 дня. Если мозоль не прошла, нужно повторить. В некоторых случаях их необходимо лечить только с помощью дерматолога. Врачи назначают выжигание и заморозку углекислым снегом.