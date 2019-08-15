Как с помощью газеты проверить здоровье почек

Врачи предупреждают, что следует уделять особое внимание здоровью ваших почек. Ведь именно они являются главным «фильтром» организма: они пропускают через себя кровь и очищают ее от «мусора». При этом почки контролируют баланс воды в нашем организме, спасая нас от отеков и инфекций.

Однако, чтобы понять, нормально ли функционируют наши почки, следует обратиться к врачу, сдать анализы и сделать УЗИ.

Только вот есть еще один действенный способ, который доступен каждому. Так, для того, чтобы проверить здоровье почек понадобится только лист газеты, ненужная листовка или брошюра.

Итак, эксперты объясняют, что, если почки человека здоровы, то через его мочу буквально можно читать газету. Следует просто залить мочу в прозрачный сосуд и посмотреть сквозь него на газетный лист.

Если вы без затруднений видите все буквы и можете прочесть текст, почки работают без сбоев. А вот в том случае, если моча концентрированная или мутная, и читать через нее сложно, значит почки справляются со своей работой хуже и, возможно, находятся на грани обезвоживания. А ведь именно с таких проблем начинаются многие заболевания, в том числе и мочекаменная болезнь.

Конечно, если моча коричневого оттенка или с кровью, следует немедленно обратиться к врачу.