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Как нельзя использовать пищевую соду 

Стерлеград 16 часов назад
Фото: Стерлеград
В последнее время пищевую соду используют при лечении многих болезней, в косметических и других целях, пишут экспертные СМИ. Популярностью пользуется рецепт, в котором рекомендуется чистить зубы с пищевой содой.
Австралийские стоматологи предупреждают, что чистить зубы содой или пастой с ее содержание вредно. Сода, а также активированный уголь не помогут отбелить зубы. Эти вещества повреждают эмаль и превращают ее в «ворота» для бактерий, что провоцирует развитие кариеса.
Целостность эмали из-за агрессивной чистки нарушается, повышается чувствительность зубов и появляется кариес, отмечают врачи.
Отбеливающие пасты вредны для зубов, так как не содержат фтор, которые защищают зубы.
Медики настоятельно рекомендуют не использовать пищевую соду для чистки зубов, чтобы не навредить своему здоровью.
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