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Врач сказал, сколько меда в день можно есть без вреда для здоровья 

Рамблер 4 часа назад
По мнению врачей, польза от употребления меда сильно преувеличена в массовом сознании. На самом деле, мед — это просто сладкое лакомство, источник "быстрых" углеводов. Относиться к нему нужно соответствующим образом. В день человек должен употреблять не больше двух столовых ложек меда, и делать это надо в первой половине дня, сообщают РИА Новости со ссылкой на профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова.
Проведенный СМИ опрос во врачебном сообществе показал, что медики в целом к меду относятся скептически. По их словам, сочетание меда с алкоголем или употребление медовухи вместо пользы для здоровья может вызвать цирроз печени. В то же время никто не отрицает, что в меде антиоксиданты, препятствующие окислению клеток, а также некоторые витамины. Однако основным веществом в меде является фруктоза — по сути обычный "быстрый сахар". Она незаменима, если надо быстро восполнить убыток калорий и прибавить себе энергии, но в излишних количествах ведет к ожирению и усталости после кратковременного всплеска сил.
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Народная медицина , Видео , РИА Новости
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