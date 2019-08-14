Врач сказал, сколько меда в день можно есть без вреда для здоровья

По мнению врачей, польза от употребления меда сильно преувеличена в массовом сознании. На самом деле, мед — это просто сладкое лакомство, источник "быстрых" углеводов. Относиться к нему нужно соответствующим образом. В день человек должен употреблять не больше двух столовых ложек меда, и делать это надо в первой половине дня, сообщают РИА Новости со ссылкой на профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова.

Проведенный СМИ опрос во врачебном сообществе показал, что медики в целом к меду относятся скептически. По их словам, сочетание меда с алкоголем или употребление медовухи вместо пользы для здоровья может вызвать цирроз печени. В то же время никто не отрицает, что в меде антиоксиданты, препятствующие окислению клеток, а также некоторые витамины. Однако основным веществом в меде является фруктоза — по сути обычный "быстрый сахар". Она незаменима, если надо быстро восполнить убыток калорий и прибавить себе энергии, но в излишних количествах ведет к ожирению и усталости после кратковременного всплеска сил.