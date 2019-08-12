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Продукты, которые лечат лучше лекарств 

Рамблер 45 минут назад
Некоторые проблемы со здоровьем можно решить, заглянув не в аптеку, а в супермаркет. Так, существуют продукты, которые реально помогут нашему организму справиться с тем или иным недугом.

Чеснок

Использование чеснока в пищу решит сразу несколько проблем вашего организма. Так, в чесноке содержатся компоненты, которые снижают холестерин и уровень триглицеридов, а также тормозят образование тромбов и снижают артериальное давление. А содержащееся в чесноке биологически активное соединение аллицин защитит от сердечного приступа, атеросклероза, инсульта.
Особенно эффективно чеснок борется с бактериями в дыхательных путях, легких, полости рта, а также убивает желудочно-кишечных паразитов. Чеснок успешно борется с вирусами и укрепляет иммунитет.

Брокколи

Брокколи также работает на наше здоровье сразу в нескольких направлениях. Так, кальция в брокколи не меньше, чем в молоке, а еще в нем содержится целый набор полезных веществ: витамины А, В9, К, С, а также фосфор, железо, калий и магний.
Брокколи особенно полезна людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний. Она выводит холестерин из организма, служит для профилактики инсультов, укрепляет стенки сосудов. Кроме того, этот продукт стабилизирует и нормализует работу кишечника и печени. Диабетикам брокколи будет полезна, так как она способна нормализовать уровень сахара в крови.

Черника

Черника хорошо влияет на остроту зрения, а витамин C в ее составе предотвращает развитие катаракты. Кроме того, она особенно богата она антиоксидантами. Это ягода снижает кровяное давление и степень окисления холестерина. Она полезна пожилым людям для улучшения памяти.
Ягода лечит сердечно-сосудистую и мочеполовую систему благодаря своему богатому витаминами составу.
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