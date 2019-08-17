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Как определить неизлечимую болезнь по запаху 

Рамблер 18 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Манчестерского университета узнали, как пахнут разные болезни. Дело в том, что при определенном заболевании у человека в организме происходят химические процессы, которые выделяют различные запахи.

Болезнь Паркиносна

Ученые утверждают, что у этого заболевания мускусный запах. Он появляется в результате при накоплении бактерий и грибков в кожном сале. Это вещество выделяется более интенсивно при болезни Паркинсона. Из-за этого запах становится более едким.

Болезнь Альцгеймера

Врачи утверждают, что запах этого заболевания может появится еще задолго до того, как его диагностируют у человека. Стало известно, что аромат у человека, подверженного болезни, может проявиться в виде запаха ржаного хлеба. Однако, он будет более мягкий, чем у болезни Паркинсона, например. Кожа больного пахнет дрожжами, а по мере развития "Альцгеймера" аромат усиливается.

Туберкулез

Тут ученые выделяют два запаха. О болезни можно понять по коже человека: она начинает пахнуть мокрым коричневым картоном картоном. Также в дыхании присутствует запах несвежего пива, который прогрессирует вместе с развитием болезни.
Сахарный диабет
Сообщается, что у диабета запах сладкий, цитрусовый. Может напоминать фрукты: апельсин, грейпфрут, ананас и лимон. Кроме того, медики выяснили, что в течение дня аромат может меняться, как и его интенсивность. Это зависит от уровня глюкозы в крови человека и того, как он за этим следит.

Рак

Ученые давно изучают эту болезнь и стараются диагностировать ее как можно раньше. Однако, запах может появляться только тогда, когда у человека первая или вторая стадия. От больных окружающие чувствуют грибной или дрожжевой запах. Все зависит от органа, который поразила опухоль. Также аромат может изменяться в зависимости от ремиссии человека.
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Народная медицина
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