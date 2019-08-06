Бельевые прищепки помогут избавиться от болей в теле

В наших ушах множество нервных окончаний. Воздействуя на них, можно избавиться от боли, появляющейся в разных частях тела, пишет МедикФорум.

В каждом ухе — 6 специальных точек, останавливающих болевые ощущения. Каждая из них отвечает за определенный участок тела и может избавить от боли за пару минут.

Например, если болит спина, можно поместить прищепку там, где на фото написана цифра один. Если дискомфорт ощущается во внутренних органах, место для прищепки — цифра два.

Многих беспокоят боли в суставах, но и здесь рефлексотерапия придет на помощь. Специалист отмечает, что можно закрепить прищепку на ухе в точке три. Если же болит горло, нос, воздействовать нужно на точку четыре.

За избавление от неприятных ощущений в желудочно-кишечном тракте отвечает точка на ухе под номером пять. А вот за сердце и голову — цифра шесть. Полезно надевать прищепку на ухо в этой точке для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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