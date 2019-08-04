Названы травы, которые облегчают симптомы диабета

В Европейском журнале эндокринологии опубликовали исследование о травах, которые помогают облегчить симптомы диабета второго типа, а также замедлить его развитие. Одно из таких растений — свериция. Она помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин, помогающий улучшить метаболизм.

Куркума также уменьшает уровень глюкозы и допуск инсулина. Кроме того, пажитник производит дополнительный инсулин. Гимнема снижает тягу к углеводам и восстанавливает поврежденные клетки поджелудочной железы.

Пикрориза курроа запускает защитные функции печени. Гудучи увеличивает метаболизм глюкозы на клеточном уровне. Еще два растения, помогающие при диабете: Азадирахта снижает уровень сахара в крови, а Амала поддерживает функционирование поджелудочной железы, пишут «Актуальные новости».