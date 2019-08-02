Можно ли избавиться от головной боли без лекарств

Эти советы помогут облегчить или даже убрать головную боль. Однако если головная боль мучает вас слишком часто или же вы регулярно испытываете мигрень, то вам необходимо обратиться к врачу.

Спите не меньше 8 часов в сутки.

Боритесь с духотой. Если вы в офисе и нет возможности проветрить помещение, выходите на улицу и гуляйте каждый час. Если вы дома, желательно всегда поддерживать среднюю температуру в помещении и следить, чтобы не становилось душно. Кроме того, важно следить за влажностью воздуха. Если у вас нет увлажнителя, то можно поставить рядом с собой емкость с водой или повесить влажное полотенце на батарею.

Отдыхайте от компьютера и других гаджетов в течение дня. Кстати, отдых можно совместить с прогулкой на свежем воздухе. Если же вы находитесь дома, то проветрите помещение, отложите гаджеты и книги в сторону, выключите искусственное освещение и полежите в тишине около получаса.

Следите за питанием: алкоголь, никотин, острая и жареная пища не полезна тем, у кого часто болит голова. Готовьте тушеные или вареные блюда, исключите алкоголь, газировку и крепкий кофе, отдавайте предпочтение успокаивающим травяным чаям.

Отрегулируйте питьевой режим. Пейте 1-1,5 литра в день чистой воды. Для профилактики возникновения головной боли необходимо соблюдать определенные правила, которые доступны каждому:

Что делать, если голова уже болит:

При головной боли из-за перенапряжения, аллергии, спазмов помогает холод. Если есть возможность, примите прохладный душ. Или же смочите полотенце ледяной водой и приложите ко лбу и вискам.

При головной боли от усталости помогает ароматерапия. Так, аромат лаванды расслабляет и помогает уснуть. Кроме того, от усталости хорошо помогает мята. Втирайте мятное масло в кожу головы на протяжении десяти минут.

Если головная боль связана с нарушением кровообращения из-за шейного остеохондроза или спазма мышц, кровоснабжение головы нарушается. В этом случае необходимо расширить сосуды, приложив к области шеи грелку с горячей водой. Если грелки под рукой нет, то попробуйте разогреть шею массажными движениями.

Если голова болит из-за гипоксии, необходимо выйти на свежий воздух. В идеале хорошо было бы отправиться на получасовую прогулку, но если такой возможности нет, выйдите на балкон, глубоко и медленно подышите в течение десяти минут.

При головной боли, вызванной гипертонией, помогают горячие ванны для ног. Попробуйте, например, такую: размешайте в воде температурой 38-40 градусов две столовые ложки горчицы и подержите ноги в ванночке десять минут. Затем ополосните ноги, насухо вытрите полотенцем и наденьте теплые носки.

При головной боли из-за пониженного давления можно выпить крепкого черного чая с сахаром.