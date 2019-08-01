Зачем нужно пить воду из-под картошки

В Россию картофель был завезен по приказу Петра Первого в конце XVII века. Поначалу непривычный для русских людей овощ быстро стал одним из любимых. Из картофеля не только готовили множество блюд, но делали разные напитки: сок, кисель, даже квас.

Воду, в котором варили картофель не выливали, а использовали для лечения различных недугов: например, авитаминоза и простуды.

Пользу «воды из под картошки» подтверждает и современная наука. Ученые из Института питания Германии называют картофельный отвар отваром Гиппократа и считают универсальным лечебным средством.

Так, отвар из-под картошки «в мундире» отлично выводит из организма шлаки и очищает кишечник от слизи, помогает в облегчении симптомов артрита. Регулярное употребление картофельного отвара поможет привести в норму артериальное давление, а при простуде над отваром следует дышать, накрывшись полотенцем.

Правда, для того, чтобы в картофельном отваре сохранились все полезные вещества, его нужно правильно сварить. Чистить картофель перед приготовление не нужно, ведь в кожуре содержится до 50% общего количества витаминов. Клубни следует тщательно помыть и опустить уже в кипящую воду. Эти секреты помогут приготовить настоящее целебное питье.

Противопоказания:

Картофельный отвар нельзя пить людям, страдающим сахарным диабетом, низким давлением и аллергикам.