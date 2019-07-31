Приносит ли на самом дела пользу хождение по росе

Часто приходится слышать о том, что полезно ходить босиком по утренней росе. Действительно ли это так? Вопрос достаточно спорный…

Чем полезна роса?

Хождение по утренней росе в цивилизованном обществе стало популярным благодаря немецкому священнику Себастьяну Кнейпу, жившему в середине XIX столетия. Кнейп придерживался принципов так называемой натурфилософии, пропагандирующей близость человека к природе. Он сам практиковал утренние прогулки по росистой траве и уверял, что таким образом ему удалось вылечить туберкулез.

Целебные свойства этого метода активно пропагандирует и восточная медицина. Утверждается, что утренняя роса, впитывающая в себя ферменты и пыльцу растений, в которых много биологически активных веществ, наполняет тело энергией, повышает иммунитет, снимает стрессовые состояния, лечит нервные расстройства. Восточные целители объясняют это взаимодействием корневой чакры человека с энергией Земли через почву и траву.

Наибольшее количество полезных веществ растения выделяют именно с утра. Поэтому утренняя влага обладает обезболивающим, общеукрепляющим и иммуностимулирующим действием. Что же касается вечерней, то она обладает успокоительными, ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами.

На Руси тоже издавна практиковался такой способ оздоровления. Славяне специально собирали росу, леча ею многие недуги, а то и купались в ней голышом, катаясь по траве. Считается, что наши предки (во всяком случае, проживавшие в сельской местности и имевшие крестьянское происхождение) были крепче и здоровее большинства наших современников. А ведь в стародавние времена крестьяне в теплое время года ходили босиком.

Мнения специалистов

Известный физиолог И. П. Павлов, говорят, сам практиковал хождение по росе. Некоторые современные медики подтверждают, что оно действительно оказывает определенное позитивное воздействие на организм. Так, утренняя прохлада способствует тонусу. Роса охлаждает стопы ног и помогает восстановлению теплового баланса. Сторонники этой методики верят, что она лечит чуть ли не все болезни, включая язву, варикоз, камни в почках и желчном пузыре, гинекологические проблемы… Также ходьба сама по себе является упражнением, улучшающим кровообращение и состояние сердечно-сосудистой системы. На подошве стопы расположено множество нервных рецепторов, через которые проводятся импульсы к внутренним органам. Полезно, кроме того, просто смотреть на траву. Зеленый цвет успокаивающе действует на зрение, а, поскольку нервы, расположенные в глазном яблоке, связаны с задней частью стопы, процесс хождения босиком по росистой траве стимулирует восстановление нервных окончаний и, соответственно, повышение остроты зрения.

А вот врач-остеопат Борис Протасов неоднозначно относится к этому «чудодейственному способу».

«Самое полезное в хождении босиком для современного человека — профилактика и лечение плоскостопия», — считает эксперт. — На неровной поверхности мышечный свод стопы тренируется. А на целиком плоской, наоборот, не работает».

Не отрицает Протасов и эффекта закаливания. Что же касается других «чудес», то к ним у него отношение скептическое. «Есть мнение, что ходьба босиком полезна для профилактики грыжи дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника, — говорит медик. — Врачи считают его заблуждением: „босоногие процедуры“ благотворно сказываются на общем состоянии позвоночника, но не более».

Когда противопоказано ходить по росе?

Во-первых, не стоит забывать о том, что, ходя босиком, вы всегда рискуете получить травму, например, напороться на лежащее в траве стекло или острый камень, вас может укусить в стопу какое-нибудь насекомое… Во-вторых, это занятие может оказаться далеко не гигиеничным, особенно в городских условиях: кто может поручиться, что в росистой траве не лежит мусор, что она не загрязнена бензином и другими токсичными веществами?

В-третьих, имеются и противопоказания по здоровью. «У аллергиков эта жидкость может вызвать аллергические реакции или обострение „сенной лихорадки“, — комментирует врач О. А. Соловьева. — У лиц с сахарным диабетом перед хождением по росе нужно обязательно проверить кожу на наличие микротравм, чтобы не вызвать воспалительную реакцию. Противопоказано хождение по росе и лицам, страдающими воспалительными заболеваниями мочевыводящих путей». По мнению специалиста, прежде чем применять такое «лечение», следует обязательно проконсультироваться с доктором.