Эффективное средство против отечности рук и ног

Видео поможет тем, кто страдает от отёчности конечностей. Опухшие руки и ноги не просто неэстетично выглядят, они доставляют некомфортные ощущения. Отёки появляются из-за длительного статичного положения и злоупотребления солёностями, но могут возникать и при ПМС или в качестве побочного эффекта от приёма некоторых медикаментов. Выяснять причину отёков следует у врача, но вот облегчить состояние и уменьшить отёчность помогает особый чай. Узнайте из ролика, как его приготовить.