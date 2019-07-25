Как работает иппотерапия

В современном мире, как известно, существует множество различных способов борьбы с недугами и поддержания своего здоровья. В том числе — и такие оригинальные, как лечение и оздоровление при помощи животных, которое даже получило название аниматотерапия. Многие люди верят, что общение с братьями нашими меньшими может положительно повлиять на состояние их здоровья и даже помочь справиться с различными проблемами. Одно из таких направлений получило название «иппотерапия».

Человеку лошадь друг

История взаимоотношений человека и лошади насчитывает вот уже несколько столетий. И все это время четвероногие помощники верой и правдой служили своим хозяевам в самых различных обстоятельствах, помогая обрабатывать поля и перемещаться на значительные расстояния, участвуя в битвах и вместе добиваясь успеха в спортивных состязаниях.

Однако и этим та польза, которую приносят человеку лошади, отнюдь не ограничивается. Считается, что общение с этими добрыми и умными животными помогает людям вернуть душевное равновесие, повысить настроение, укрепить уверенность в себе и даже избавиться от стресса. А так как общение с лошадьми зачастую происходит на природе, это помогает вдобавок отдохнуть от шумной и напряженной городской атмосферы и побыть на свежем воздухе.

Верхом для здоровья

Под иппотерапией в большинстве случаем подразумеваются занятия верховой ездой, которые нередко рекомендуются взрослым и детям при целом ряде заболеваний. Так, катание верхом способствует не только развитию навыка удерживать равновесие и помогает улучшить координацию движений, но и считается неплохим способом обеспечить физической нагрузкой сразу несколько групп мышц (в частности — мышцы ног и спины).

Также считается, что верховая езда обеспечивает человеку еще и кардионагрузку, и своеобразный массаж, а также помогает обрести красивую осанку.

Разрешено с ограничениями

При этом, несмотря на всю очевидную пользу прогулок верхом, иппотерапия имеет целый ряд серьезных противопоказаний. В некоторых источниках можно найти информацию о том, что садиться в седло не рекомендуется людям, страдающим от повышенного давления, с заболеваниями суставов и проблемами с позвоночником, а также с другими не менее серьезными диагнозами. Для того, чтобы убедиться в том, что иппотерапия совершенно точно пойдет на пользу и окажет лишь положительное влияние на состояние вашего здоровья, перед первым знакомством с лошадью лучше всего проконсультироваться с врачом.

ВАЖНО: даже если у вас нет противопоказаний для занятий верховой ездой, стоит помнить о том, что это — потенциально весьма травматичный вид спорта. Поэтому важно соблюдать осторожность и в точности выполнять все рекомендации тренера.