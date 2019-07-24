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Секс вам в помощь! Что делать, если болит зуб 

АиФ 11 часов назад
Фото: АиФ
Зубная боль, особенно проявившаяся ночью, доставляет большие проблемы. Как облегчить страдания до похода к стоматологу?
Конечно, визит к врачу затягивать не стоит. Но временно помочь справиться с ноющей зубной болью помогут народные рецепты.
1. Приложить к больному зубу чеснок. Раздавить дольку, можно посолить, можно использовать только чеснок.
2. Раствор перекиси водорода, разведенный с водой в пропорции 1:2, помогает унять боль. Не глотать ни в коем случае!
3. Виски, водка, коньяк. Но не употреблять внутрь, а исключительно на зуб. Можно полоскать, длительно задерживая крепкий алкоголь на больном месте. Можно окунуть в него тампон и приложить к больному зубу.
4. Лед, приложенный к щеке снаружи больного зуба, помогает облегчить страдания. Но важно не довести до переохлаждения.
5. Полоскание растворами ромашки и шалфея. Обе травы помогают унять боль в краткие сроки.
6. Полоскания больного зуба раствором соли и соды. Для этого нужно растворить по 1 чайной ложке соли и соды в стакане воды.
7. Кусок сала, приложенный к больному зубу, испокон веку помогает унять боль. Сало следует взять не соленое, или же хорошо промыть соль в воде.
8. Тампон с яблочным уксусом, приложенный к ноющему каналу, снимает неприятные симптомы.
9. Лист обычной белокочанной капусты, зажатый больным зубом, а также приложенный снаружи, на щеку, значительно унимает боль.
10. Отлично помогает и ближайший собрат чеснока — лук. Натертый или мелко нарезанный. Его заворачивают в чистую салфетку и кладут в ухо, находящееся на другой стороне от больного зуба.
11. Полоскание отваром дубовой коры.
12. Полоскание раствором водки с чесноком. Его обязательно следует выплюнуть.
13. Масло чайного дерева, пихтовое, гвоздичное. Приложенный к больному месту, такой тампон отлично помогает.
14. Корицу растворить в воде так, чтобы получилась кашицеобразная масса. Положить на больное место.
15. Лист подорожника, промытый и перемолотый или пережеванный, облегчит страдания.
16. Отвар луковой шелухи. Им необходимо прополоскать рот, процедуру повторять. Убедитесь, что отвар не горячий. Горячее и нагревание исключить вообще! Надеемся, наши простые советы помогут вам пережить боль и дождаться утра, чтобы пойти к врачу.
Комментарий стоматолога
Никита Головин, врач-стоматолог, руководитель Международной ассоциации стоматологов IDA, лектор компании GC RUSSIA, г. Челябинск:
«Вы правы! Большинство из этих советов верны! Но некоторые с профессиональной точки зрения либо опасны, либо просто неэффективны! К примеру, перекись водорода любой концентрации и в любом разведении нельзя применять для полоскания. От слова «совсем»! Насчёт капустного листа: когда болит зуб, часто даже хлеб надкусить больно. А тут жесткая капуста! Она может спровоцировать ещё больший приступ боли, не надо так! Пункт про натёртый лук в другом ухе — сомнительно. С таким же успехом можно его положить в ухо своей жене или мужу, например, и ждать, чтобы у тебя самого боль утихла. Остальные пункты — правда! И вот ловите ещё один маленький приятный лайфхак! Секс благодаря действию эндорфинов помогает от слабой зубной боли. Так что занимайтесь сексом!».
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Народная медицина , Никита Головин
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