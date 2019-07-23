5 мифов о зрении: офтальмолог о народной медицине

Наряду с современной медициной наши болезни пытается лечить и медицина народная. Многие думают, что диет, отваров, примочек и комплексов упражнений вполне достаточно, чтобы не только сохранить, но и восстановить здоровье. О мифах народной медицины, связанных с лечением заболеваний зрения, рассказывает Владимир Золотарев , врач-офтальмолог, руководитель Essilor Academy Россия.

Миф первый: если есть определённые продукты, зрение улучшится

Капуста, морковь, болгарский перец, чечевица, салат, красная рыба и, конечно, черника — лидеры в рейтинге продуктов, которые обычно рекомендуют для восстановления зрения. Да, всё перечисленное содержит витамины и минеральные вещества, в том числе те, которые участвуют в питании органов зрения. В чернике и моркови много витаминов A, E и C, которые нужны глазам, в красной рыбе — жирные омега-кислоты и цинк, а в бобовых — витамина PP.

Но восстановить зрение даже самая сбалансированная диета не способна. Ведь изменения в глазу, которые приводят к ухудшению зрения, как правило, необратимы. Потребляя ударные дозы витаминов, их уже не исправить. Конечно, в пользе здорового питания никто не сомневается, но диета — лишь один из элементов гигиены зрения, но никак не метод лечения.

Миф второй: народные средства и способы лечения эффективнее капель и таблеток

Существует огромное количество народных средств для лечения заболеваний глаз — от конъюнктивита до близорукости, глаукомы и катаракты. Некоторые из них находят применение в современной офтальмологии: например, при глаукоме применяют гирудотерапию (лечение медицинскими пиявками), чтобы понизить внутриглазное давление. Но в большинстве случаев анисовые и крапивные настои, компрессы из глины или чистотела и капли из мёда и лукового сока неэффективны. Хотя и вреда они обычно не приносят, разве что по неосторожности.

Проблема большинства нетрадиционных средств в том, что они игнорируют причину болезни. Например, один из самых известных народных способов лечения конъюнктивита — промывание настоем пшена. Разумеется, удаление излишков жидкости из места воспаления — это хорошо. Возможно, в случае с конъюнктивитом аллергической природы это даже принесёт временное облегчение. Но если болезнь имеет бактериальную или вирусную природу, лучше обратиться к офтальмологу, который назначит специальные капли или курс антибиотиков.

Миф третий: специальные упражнения помогут вернуть чёткое зрение

Вокруг этого принципа построено множество методик, якобы восстанавливающих зрение. Как утверждают приверженцы этого мифа, комплексы упражнений способны не только предотвратить ухудшение зрения, но и восстановить его.

На первый взгляд это заблуждение может показаться безобидным, ведь гимнастика полезна для глаз, она укрепляет мышцы и держит их в тонусе. Но авторы пособий с чудодейственными упражнениями зачастую призывают отказаться от коррекции зрения с помощью очков. А это может привести к дальнейшему прогрессированию заболевания.

Миф четвёртый: очки с перфорацией решают все проблемы

Сторонники этой концепции рекомендуют всегда и везде использовать очки с перфорацией: и за компьютером, и за рулём, и в других случаях. Перфорация действительно помогает сфокусировать световые пучки, что повышает чёткость картинки. Но такие очки не защищают глаза ни от бликов фар встречного транспорта, ни от опасного для сетчатки сине-фиолетового света, который испускают экраны компьютеров и смартфонов. Проблему решают специализированные очки с качественными линзами. Например, с мультипокрытиями, как у бренда Crizal. Эта технология позволяет подобрать очки с любым необходимым набором свойств: от нейтрализации бликов и вредных излучений до защиты от грязи и царапин.

Миф пятый: глаза нужно чистить от шлаков

Народная медицина активно использует слово «шлаки», не имеющее связи с реальностью. Вокруг их «выведения» из организма построены десятки методик очищения организма. Применительно к глазам речь идёт о промывания и компрессах с алоэ и мёдом. Но поскольку шлаков не существует, такие процедуры по определению не могут достигнуть своей цели.

Здоровый образ жизни, правильное питание и соблюдение правил гигиены зрения принесут глазам куда больше пользы, чем лекарственные растения и волшебные методики, которые «решают все проблемы». А главное, не забывайте хотя бы раз в год посещать офтальмолога или оптометриста и своевременно корригировать зрение правильно подобранными очками с современными линзами.