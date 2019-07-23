Врачи объяснили, почему курильщикам стоит есть сало

В определенных количествах сало полезно для здоровья. Об этом рассказала член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко

Диетолог развеяла популярные мифы о продукте. Во-первых, сало, по ее словам, никак не связано с увеличением целлюлита и на бедрах откладывается "не сало".

По мнению эксперта, сало богато ненасыщенными жирными кислотами (40% его состава) и жирорастворимыми витаминами A, D и E, которые связывают и выводят токсины. Лучше всего потреблять в пищу сало по 30 грамм два-три раза в неделю, считает диетолог.

Полезнее всего сало курильщиков, беременных, кормящих матерей и спортсменов из-за того, что оно богато крайне необходимым для них селеном.

Кроме того, сало является хорошей профилактикой онкологических заболеваний.