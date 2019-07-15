Как остановить выпадение волос

Выпадение волос у большинства людей проиходит по одному из двух вариантов: андрогенетическая алопеция и диффузное телогеновое выпадение волос. К сожалению, после 20 лет никто не может быть абсолютно уверен в своих волосах.

Диффузное телогеновое выпадение волос — это резкое выпадение волос после какого-либо провоцирующего облысение стресса, например родов, серьезной операции, гормональными изменениями, приемом лекарств. Выпадение волос начинается в течение 2-3 месяцев после провоцирующего события и продолжается около года. Обычно шевелюра восстанавливается самостоятельно, если стресс был одноразовым.

При андрогенетической алопеции (облысение) потеря волос связана с генетическим фактором. У девушек анемичного склада волос может истончаться по мере отрастания и обламываться при длине 15-20 см. Такие девушки часто жалуются на невозможность отрастить длинные волосы. "Нормальной" длиной для обламывания волос считается 30-35 см.

Как спасти волосы

Главное, что надо понимать: спасение волос — это длительный процесс. Не стоит ожидать чудо-эффекта от приема каких-либо волшебных пилюль или бальзамов с маслом ши. Лучший способ спасти волосы — это изменить режим дня и питания на более здоровый. Для волос важно достаточное наличие белка и хорошие показатели железа в крови. Ожидайте результата примерно через 3 месяца — таков цикл развития и роста волоса.

Вред для волос

Избегайте сушить волосы горячим феном, а также попадания на волосяные луковицы различных бальзамов и кремов, которые закупоривают луковицы. Расчесывайте волосы регулярно, полезен массаж кожи головы, вызывающий прилив крови к волосяным луковицам.

Болезнь

Чтобы определить, если у вас какое-либо заболевание, связанное с шевелюрой, обратитесь к трихологу. Так называется врач, занимающийся этой проблемой.