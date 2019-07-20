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Как мокрые носки помогут избавиться от простуды 

Рамблер 1 час назад
Фото: https://ru.depositphotos.com
Для кого-то совет надеть мокрые носки во время простуды звучит абсурдно, однако даже медики подтверждают, что этот метод в первые дни болезни положительно сказывается на состоянии здоровья.
Данное лечение еще называют "нагревательным компрессом". Из-за того, что тело реагирует на мокрые носки, циркуляция крови увеличивается, а иммунная система начинает работать лучше. Благодаря компрессу, мокрота постепенно исчезает из верхних дыхательных путей, и к тому же сон больного гораздо крепче.
Надевать мокрые носки на ночь следует при первых признаках простуды в течение нескольких дней. Но очень важно проводить процедуру правильно.
Для начала нужно прополоскать тонкие носки в ледяной воде и хорошенько их отжать. Затем попарить ноги в горячей воде 7-10 минут. После этого тщательно высушить ноги, надеть мокрые носки, а сверху сухие шерстяные. Далее нужно сразу же лечь в постель, укрыть ноги и попытаться уснуть.
В течение ночи тело будет сильно потеть, поэтому по возможности приготовьте сухую пижаму, но носки не снимайте ни в коем случае. Уже утром вы обнаружите, что они высохли.
Как правило, уже после первой процедуры заметны улучшения, но сразу же такое лечение прерывать не стоит, иначе вирус может вернуться.
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Народная медицина
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