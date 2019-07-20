Как мокрые носки помогут избавиться от простуды

Для кого-то совет надеть мокрые носки во время простуды звучит абсурдно, однако даже медики подтверждают, что этот метод в первые дни болезни положительно сказывается на состоянии здоровья.

Данное лечение еще называют "нагревательным компрессом". Из-за того, что тело реагирует на мокрые носки, циркуляция крови увеличивается, а иммунная система начинает работать лучше. Благодаря компрессу, мокрота постепенно исчезает из верхних дыхательных путей, и к тому же сон больного гораздо крепче.

Надевать мокрые носки на ночь следует при первых признаках простуды в течение нескольких дней. Но очень важно проводить процедуру правильно.

Для начала нужно прополоскать тонкие носки в ледяной воде и хорошенько их отжать. Затем попарить ноги в горячей воде 7-10 минут. После этого тщательно высушить ноги, надеть мокрые носки, а сверху сухие шерстяные. Далее нужно сразу же лечь в постель, укрыть ноги и попытаться уснуть.

В течение ночи тело будет сильно потеть, поэтому по возможности приготовьте сухую пижаму, но носки не снимайте ни в коем случае. Уже утром вы обнаружите, что они высохли.

Как правило, уже после первой процедуры заметны улучшения, но сразу же такое лечение прерывать не стоит, иначе вирус может вернуться.