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Почему семечки действуют лучше виагры 

Рамблер 1 час назад
Тыкву можно смело назвать одним из самых полезных бахчевых продуктов. Она наделена огромным количеством витаминов, минералов и жирных кислот. При этом полезные свойства содержатся не только в мякоти, но и в масле, кожуре и даже листьях. Вот только не многие знают, что тыквенные семечки положительно сказываются на мужской потенции, а порой и вовсе действуют лучше виагры.
Дело в том, что жирные кислоты, содержащиеся в семенах тыквы, усиливают выработку семенной жидкости и увеличивают желание. Кроме того, они снижают риск развития опухоли в органах малого таза.
Помимо прочего в мякоти овоща есть йод и витамин А, которые пробуждают мужское либидо и восстанавливают сексуальное влечение. А витамины В и С, в свою очередь, повышают активность мужских сперматозоидов, что крайне важно, если супруги пытаются завести ребенка.
Но и это еще не все. Оказывается, медь и цинк, которыми пропитана тыква, — это настоящий стройматериал для тестостерона, главного полового гормона у мужчин. Не последнюю роль играет и железо. Оно воздействует на циркуляцию крови в области малого таза, что прекрасно отражается на эрекции.
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Народная медицина , Видео
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